Route Oujda-Saïdia: les travaux de réhabilitation s’accélèrent à l’approche de l’été

À quelques semaines de l’arrivée des vacanciers, la direction provinciale de l’Équipement, de la Logistique et de l’Eau à Oujda accélère la cadence sur la route nationale n°17. Principal axe routier reliant Oujda à Saïdia, cette voie connaît des travaux de réfection et d’élargissement pour améliorer la sécurité et la fluidité du trafic.

«Ce chantier cherche à garantir une meilleure qualité d’infrastructure et à sécuriser les déplacements sur un tronçon fortement sollicité pendant la période estivale», déclare Mohamed Taha Twil, responsable du suivi des travaux au sein de la direction. «Les travaux concernent notamment le tronçon compris entre la commune de Bni Drar et la zone de Karbouz», ajoute-t-il.

Sur le terrain, les interventions portent à la fois sur le renouvellement de la chaussée, l’élargissement des accotements et le traitement des zones dégradées avec des matériaux de qualité supérieure. À ce jour, le taux d’avancement des travaux atteint environ 70%, et la livraison est prévue avant le lancement des vacances d’été.

Adel Lamkadmi, technicien à la direction provinciale, précise que «le projet couvre le segment compris entre le point kilométrique 24 et le point kilométrique 31».

«Il s’agit d’un tronçon stratégique qui assure la liaison entre l’Est du pays et le littoral nord, notamment vers la station balnéaire de Saïdia», confirme-t-il. Le coût global du chantier est estimé à 11 millions de dirhams.

Du côté de l’entreprise chargée des travaux, les opérations sont menées sur une distance de 10 kilomètres, entre le PK 20+400 et le PK 31. «Nous intervenons sur la couche de roulement en retirant 8 centimètres de la surface du sol avec une machine spéciale, avant de poser une nouvelle couche d’enrobé», explique Cherif Abdi, directeur du chantier. «Les accotements sont renforcés de 1 mètre de largeur par côté avec des matériaux comme le GNF et la toufna (tout-venant), puis nivelés et compactés», ajoute-t-il. L’utilisation du finisseur permet de finaliser la couche supérieure pour un rendu uniforme et durable.

Malgré la présence de panneaux de signalisation, les professionnels appellent à la prudence. «Certains conducteurs roulent à vive allure ou effectuent des dépassements dangereux à proximité du chantier», alerte Abdi. «Nous demandons aux usagers de faire preuve de vigilance pour leur sécurité et celle des ouvriers», insiste Lamkadmi.

L’ensemble de ces efforts vise à garantir une route fonctionnelle et sécurisée pour les milliers de vacanciers attendus cet été. Un chantier stratégique qui contribuera aussi à renforcer l’attractivité touristique de Saïdia, surnommée la perle bleue.