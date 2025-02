Autoroute Guercif-Nador: voici l’état d’avancement du projet

Le projet de l’autoroute Guercif-Nador, qui permettra de connecter le futur complexe industrialo-portuaire Nador West Med (NWM) au réseau autoroutier national, est en cours de construction. Le troisième tronçon de cette infrastructure a atteint un taux de réalisation de 35%, a indiqué Ilyasse El Moueden, de la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), dans une déclaration pour Le360.

«Pour les premier et deuxième tronçons, les travaux de dégagement des emprises routières ont été achevés, en attendant l’aboutissement des procédures d’appels d’offres afin de commencer les travaux», fait savoir le responsable.

Rappelons que l’autoroute Guercif-Nador, dont l’ouverture à la circulation est prévue au cours de l’année 2028, s’étendra sur une longueur totale de 104 kilomètres, et sera divisée en trois sections: Guercif-Saka (36,5 kilomètres), Saka-Driouch (40,5 kilomètres) et Driouch-NWM (27 kilomètres).

Le projet comprendra la réalisation de plus de 30 millions de mètres cubes de travaux d’aménagement, y compris l’excavation et le remblayage, ainsi que l’achèvement de 15 installations techniques majeures le long de l’autoroute. Il intégrera également plus de 50 installations techniques dans l’intersaction de l’autoroute, dont des passages supérieurs et inférieurs, ainsi que deux échangeurs, à Saka, sur la route régionale n°512, et à Driouch, sur la route nationale n°2. Le tout se complètera par une aire de repos et une station de péage.

Comme le précise Zouhir Bensebou, directeur régional de l’Équipement, du transport et de la logistique pour l’Oriental, le projet de l’autoroute Guercif-Nador a mobilisé un investissement de 7,9 milliards de dirhams, financé par la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque islamique de développement (BID).

Une fois achevée, l’autoroute permettra de connecter le port NWM au réseau autoroutier national (au niveau de Guercif) en seulement 1h30, contre 3 heures actuellement. De quoi faciliter le transport des biens et des personnes, réduire les coûts logistiques et augmenter l’efficacité des échanges commerciaux, explique notre interlocuteur.

«Ce projet d’importance stratégique améliorera la compétitivité de la région de Nador en tant qu’importante zone logistique, attirant les investissements nationaux et internationaux, et contribuera à relier la région de l’Oriental aux principales villes du pays, renforçant ainsi son intégration dans le tissu économique national», conclut Zouhir Bensebou.