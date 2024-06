Infrastructure: une nouvelle autoroute en projet autour de Casablanca

La nouvelle liaison autoroutière reliera l’autoroute continentale Casablanca-Rabat à l’autoroute Tit Mellil-Berrechid, et l’autoroute Casablanca-Berrechid (A3), et l’autoroute Casablanca-Had Soualem (A1) et la route régionale RR320, avec comme principal objectif la réduction significative de la distance et du temps de parcours des usagers à destination de Berrechid et Had Soualem et en provenance de Rabat, souligne le ministère de l’Équipement dans le document accompagnant l’appel d’offres.

L’autoroute reliant l’autoroute continentale Casablanca-Rabat et l’autoroute Casablanca-Had Soualem et Dar Bouazza renforcerait l’offre de transport de la métropole de Casablanca et des villes qui l’entourent, et accompagnerait la croissance importante enregistrée dans la zone du projet, ajoute la même source.

L’aboutissement du réseau autoroutier autour de la ville de Casablanca a conduit le ministère de l’Équipement à explorer les opportunités offertes pour développer davantage ce réseau.

La nouvelle autoroute doit permettre d’apporter des solutions appropriées sur les plans d’aménagement, de coûts et de satisfaction des besoins sur la base d’études techniques, économiques et environnementales, est-il précisé.