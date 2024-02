Autoroute Casablanca-Berrechid: un nouvel accès pour désengorger Bouskoura

Alors que les usagers de l’autoroute Casablanca-Berrechid entrevoient enfin le bout du tunnel après quatre ans de travaux d’élargissement qui tirent bientôt à leur fin, la ville de Casablanca s’apprête à lancer un nouveau projet qui promet de soulager d’une des voies d’accès principales à la capitale économique, soit celle de Bouskoura et de la Ville verte.

«Pour un coût estimé à plus de 40 millions de dirhams, les travaux qui seront lancés incessamment sous la supervision d’ADM Projet, filiale à 100 % de la Société nationale des Autoroutes Du Maroc spécialisée dans les domaines de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage des projets de génie civil, visent en effet à faciliter l’accès et la sortie à Bouskoura et la Ville verte», indique le magazine Challenge.

«Il faut dire, que ces deux agglomérations périphériques de Casablanca ont connu une accélération fulgurante de leur développement démographique depuis la crise sanitaire du Covid-19 qui a poussé des dizaines de milliers d’habitants à fuir la capitale économique du pays, à fuir le centre-ville et à chercher un cadre de vie plus calme et offrant plus d’espaces verts et d’équipements de loisirs dans l’environnement immédiat des logements», lit-on.

Un tel mouvement a eu pour conséquence d’engorger considérablement les voies de sortie/entrée de ces quartiers vers et à partir du centre-ville. Une situation qui s’est aggravée avec les travaux précités de triplement de l’autoroute Casablanca-Berrechid.

«Avec ce nouvel effort de Casablanca, le calvaire quotidien des 200.000 habitants que comptent la Ville verte et Bouskoura devrait s’apaiser, mais sans pour autant disparaître», écrit Challenge.

Ce ne sera pas avant qu’une offre adaptée et significative d’immeubles et bâtiments à usage commercial et professionnel ne vienne favoriser l’implantation d’une véritable activité économique dans ces quartiers.

«Une telle perspective irait dans le sens du concept des 15 mn-Town, cher aux éco-modernistes qui prônent des villes où les citoyens n’auront plus à faire des millions de km par an pour leurs déplacements quotidiens avec des quartiers résidentiels d’une part et d’affaires d’autre part», conclut Challenge.