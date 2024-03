Nouvelle autoroute reliant Béni Mellal au bipôle Fès/Meknès: lancement de l’étude d’avant-projet

Ce vendredi 15 mars 2024, le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a lancé une consultation pour la réalisation des études relatives au projet de l’autoroute reliant Beni Mellal au bipôle Fès-Meknès. Le marché est scindé en deux lots, le premier reliant Béni Mellal à Khénifra, le second concerne l’axe entre Khénifra et le bipôle Fès/Meknès.

«L’étude consiste en l’élaboration de l’étude d’avant-projet des deux lots, l’étude de définition et d’avant-projet des ouvrages d’art, l’exécution des travaux topographiques, ainsi que l’étude des échangeurs et nœuds», lit-on dans le cahier des prescriptions spéciales accompagnant l’appel d’offres. La commande couvre les différents aspects relatifs à ce projet fort structurant pour la région (tracé, signalisation et équipements de sécurité, impact sur l’environnement, trafic, rentabilité économique et financière, etc.). Le montant de la prestation est estimé à 8,1 millions de dirhams pour le premier lot et à 8,5 millions de dirhams pour le deuxième lot.

Lire aussi : Rabat-Casablanca: le projet de l’autoroute continentale fait son chemin

Déjà prévue par le Schéma de l’armature autoroutier national (SAAN) 2025, l’autoroute Béni Mellal–bipôle Fès/Meknès constitue un maillon essentiel du grand axe central Safi-Marrakech-Béni Mellal–Fès/Meknès –Tanger/Tétouan. L’examen de l’offre en transport existante entre Béni Mellal et le bipôle Fès/Meknès (constituée essentiellement par la route nationale numéro 8) a fait ressortir un besoin pour la création d’une continuité de l’autoroute jusqu’au bipôle Fès/Meknès avec une continuité jusqu’au bipôle Tanger/Tétouan.

Par ailleurs, l’aboutissement du réseau autoroutier jusqu’à la ville de Béni Mellal a conduit le gouvernement à s’interroger sur les opportunités offertes pour développer davantage ce réseau et créer de nouvelles liaisons pour notamment raccorder la région d’Errachidia et faire profiter les provinces avoisinantes de ces infrastructures performantes.

L’autoroute Béni Mellal–bipôle Fès/Meknès est conçu comme un projet d’aménagement du territoire. Elle va permettre d’offrir, de par sa position géographique et sa connexion au réseau autoroutier, des opportunités importantes pour l’accélération du développement socioéconomique et touristique d’un large périmètre au Centre-Est du pays en renforçant leur compétitivité. La desserte autoroutière d’Errachidia va permettre d’intégrer les provinces de la région Sud-Est dans cette dynamique de développement.