Le gouvernement envisage la construction d’une autoroute reliant les tronçons Rabat-Casablanca continentale, Rabat-Fès et Kénitra-Tanger

Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a enclenché le processus de réalisation d’un nouveau projet d’envergure, visant à créer un axe autoroutier d’excellence, destiné non seulement à connecter les principaux centres économiques du pays, mais également à décongestionner les artères surchargées des grandes métropoles, à l’image de Rabat. Il s’agit d’une autoroute de connexion reliant les autoroutes Rabat-Casablanca continentale, Rabat-Fès et Kénitra-Tanger.

Ce projet vise spécifiquement à établir une nouvelle infrastructure autoroutière contournant Rabat pour les usagers des axes Rabat-Casablanca, Rabat-Fès et Kénitra-Tanger, réduisant ainsi les distances et les temps de trajet, souligne le ministère de l’Équipement dans un document accompagnant l’appel d’offres.

Lire aussi : Nouvelle autoroute reliant Béni Mellal au bipôle Fès/Meknès: lancement de l’étude d’avant-projet

En outre, poursuit la même source, il offrira une alternative aux usagers venant de Fès pour rejoindre Tanger ou Casablanca, évitant ainsi le passage actuel par la route nationale N° 6, contribuant ainsi à désengorger la ville de Rabat et à améliorer la mobilité urbaine.

L’étude de définition, objet de la consultation, vise à proposer des solutions appropriées en termes d’aménagement, de coûts et de satisfaction des besoins, fondées sur des études techniques et économiques pertinentes.

«Le but de cette étude est axé sur le développement des variantes pour l’autoroute de connexion entre les autoroutes Rabat-Casablanca continentale, Rabat-Fès et Kénitra-Tanger et la proposition de couloirs potentiels et l’esquisse de solutions pertinentes qui les composent», a précisé le ministère de l’Équipement dans sa consultation.