Construction d’une nouvelle autoroute reliant Rabat à Casablanca

Dans le cadre des projets accompagnant l’accueil par le Maroc de la Coupe du monde 2030, le ministère de l’Equipement a annoncé le lancement des travaux de construction de la nouvelle autoroute continentale Rabat-Casablanca, qui sera parallèle à l’actuelle sur une distance de 60 kilomètres.

Cet axe devra relier directement la voie de contournement de Rabat, à partir de l’échangeur de Tamesna à la nouvelle rocade sud de Casablanca (Tit Mellil), rapporte Al Ahdath Al Maghribia du jeudi 10 octobre. Le tronçon passera, entre autres, près de l’aéroport de Benslimane et du futur Grand stade de Casablanca.

Ce projet, dont les travaux seront achevés en 2028, connaîtra la construction de grands ouvrages d’art prévus notamment pour franchir 7 oueds, dont ceux de Cherrat, Nfifikh et El Maleh. Cette nouvelle autoroute permettra d’éviter les engorgements que connaissent l’ancienne autoroute et la route nationale reliant Rabat à Casablanca, particulièrement pendant les heures de pointe, les jours fériés et le week-end.

La route sera construite sur trois voies divisées en six tranches, dont la première va de la rocade de Casablanca jusqu’à oued El Maleh, tandis que la deuxième tranche s’étend de oued El Maleh jusqu’a Oued Nfifikh.

La troisième tranche couvrira la distance entre oued Nfifikh et oued Ghabbar, tandis que la quatrième tranche reliera ce dernier à oued Cherrat, rapporte le quotidien.

La cinquième tranche s’étend d’oued Charrat à oued Ykem, tandis que la dernière tranche de l’autoroute couvrira la distance entre ce dernier oued et la route nationale n°4022.

La nouvelle autoroute constituera un trait d’union essentiel reliant les différentes zones urbaines situées autour de Casablanca et Rabat, facilitant ainsi le trafic des personnes et des marchandises, tout en créant de nouvelles opportunités d’investissement.