Infrastructures: nouvelle étape franchie pour le projet d’autoroute Guercif-Nador

Pour la réalisation de la future autoroute Guercif-Nador, le ministère de l’Équipement et de l’Eau a opté pour une procédure de préqualification avant d’inviter les entreprises concernées à soumettre leurs offres en novembre 2024. Le processus vient d’être enclenché avec le lancement d’un appel d’offres de préqualification pour la première section de ce projet, reliant Guercif à la commune rurale de Saka sur une distance de 36,5 km, assorti d’une marge de préférence nationale de 10%.

Scindés en trois lots, les travaux de cette première section comprennent une autoroute en 2x2 voies, six viaducs et 46 dalots, un échangeur au niveau de Saka, dix-huit rétablissements et une bifurcation. Pour chaque lot, le délai global d’exécution des travaux est de 30 mois, dont une période de travaux préparatoires n’excédant pas 4 mois.

La réalisation de cette section a bénéficié d’un financement auprès de la Banque africaine de développement (BAD), qui a annoncé, en décembre 2023, avoir mobilisé 246 millions d’euros pour la construction de l’autoroute Guercif-Nador. Ce financement est composé de 200 millions d’euros émanant de ses fonds propres et de 46 millions d’euros du fonds Africa Growing Together Fund (AGTF).

Rappelons que l’autoroute Guercif-Nador, dont l’ouverture est prévue pour l’année 2028, s’étendra sur une longueur totale de 104 kilomètres, divisée en trois sections: Guercif-Saka (36,5 kilomètres), Saka-Driouch (40,5 kilomètres) et Driouch-Nador West Med (27 kilomètres).

Une fois achevée, l’autoroute permettra de connecter le grand complexe industrialo-portuaire de Nador West Med au réseau autoroutier du Maroc (au niveau de Guercif) en seulement 1h30, contre 3 heures actuellement. Cette réduction du temps de trajet contribuera à fluidifier le trafic et à réduire les accidents sur cet axe routier très fréquenté.