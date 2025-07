Nador-Beni Ensar: une nouvelle gare maritime aux standards internationaux pour mieux accueillir les voyageurs

Le port de Nador-Beni Ensar se dote d’une nouvelle gare maritime à la hauteur des ambitions du Royaume. Inaugurée dans le cadre de la stratégie de modernisation de l’Agence nationale des ports (ANP), cette infrastructure illustre l’importance que les plus hautes autorités accordent à l’amélioration continue des services portuaires, notamment au bénéfice des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

D’une superficie de 6.000 m², la gare maritime dispose d’un vaste hall d’accueil et de départ capable de recevoir jusqu’à 2.700 passagers dans des conditions optimales. Équipée de technologies de pointe, elle vise à fluidifier les flux de voyageurs, réduire les temps d’attente et améliorer l’expérience globale des usagers.

Pour répondre aux besoins croissants du trafic maritime, un espace couvert de 13.200 m² a été aménagé pour le passage des véhicules, facilitant ainsi les opérations d’embarquement. Un pôle administratif intégré regroupe l’ensemble des services de contrôle et d’assistance aux passagers. Des installations sanitaires modernes complètent le dispositif.

Selon Driss Lefdaoui, directeur du port de Nador, cette nouvelle infrastructure constitue un «signal fort de la volonté du Maroc d’offrir un service portuaire moderne, efficace et tourné vers l’usager».

Un moteur de développement régional

Au-delà de sa vocation logistique, la nouvelle gare maritime se positionne comme un levier structurant pour le développement de la région de l’Oriental. Porte d’entrée stratégique du Royaume sur la Méditerranée, le port de Nador entend jouer un rôle accru dans les échanges économiques, la mobilité des personnes et la valorisation du territoire.

«Cette gare est bien plus qu’un simple point de transit: elle incarne l’ambition d’un Maroc tourné vers l’avenir, soucieux de renforcer les liens avec sa diaspora et de faire de l’accueil des Marocains du monde une véritable priorité nationale», souligne Driss Lefdaoui. En amont des grands retours estivaux, cette infrastructure d’envergure vient ainsi affirmer la vocation du port de Nador comme carrefour stratégique, au service de la mobilité, de l’ouverture et du développement territorial.