Autour du Grand Théâtre Mohammed VI, un écrin de verdure en plein cœur de Rabat

Autour du Grand Théâtre Mohammed VI de Rabat, plusieurs hectares ont été réaménagés en un vaste parc paysager, offrant un nouveau souffle vert au cœur de la ville. Ce grand espace verdoyant contribue à la mise en valeur d’un environnement d’exception, encadré par des monuments emblématiques tels que le Mausolée Mohammed V, la Tour Hassan et l’impressionnante Tour Mohammed VI.

Ce parc, qui attire de plus en plus de promeneurs, constitue une véritable plus-value pour le site. La propreté y est rigoureusement assurée par les services de la Wilaya, permettant aux visiteurs de profiter d’un cadre agréable et bien entretenu. Toutefois, un défi sécuritaire subsiste: les autorités locales sont appelées à agir pour interdire l’accès à certains groupes aux comportements jugés inappropriés, afin de préserver la tranquillité des lieux.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large d’aménagement urbain autour de l’estuaire du Bouregreg. Il ne doit cependant pas être confondu avec un autre parc récemment aménagé sous le pont menant à Salé, qui, lui, a malheureusement été la cible d’actes d’incivisme. En réponse, les autorités ont restreint l’accès à ce dernier aux seules promenades, illustrant ainsi l’importance d’une gestion vigilante et continue de ces nouveaux espaces publics.