Rabat monte en gamme: la capitale renforce son offre hôtelière haut standing

Rabat renforce son offre hôtelière: plus de 15 hôtels de luxe et un groupe d'hôtels milieu de gamme.

Ces dernières années, Rabat s’est affirmée comme une destination de choix pour le tourisme d’affaires, les séjours diplomatiques et les visiteurs en quête de confort. La capitale du Royaume renforce progressivement son offre hôtelière, avec une montée en gamme qui s’inscrit dans sa dynamique de modernisation et d’ouverture internationale.

Une montée en gamme portée par les grandes enseignes internationales

Selon les constats effectués par notre équipe sur le terrain, la ville compte aujourd’hui une quinzaine d’hôtels classés 4 et 5 étoiles, auxquels s’ajoute un tissu hôtelier de catégorie moyenne en pleine expansion. Parmi les établissements les plus emblématiques figurent le Ritz, The View (présent à Hay Riad et à Bouznika), le Conrad Rabat à Harhoura, le Marriott, le Sofitel, le Fairmont de Salé, le Hilton Rabat (actuellement en construction), le Diwan, l’Hôtel Hassan, le Four Seasons, Hotel Borj Rabat ainsi que l’Hôtel Rabat.

À cela s’ajoutent plusieurs projets en cours, notamment la construction de quatre hôtels de taille moyenne dans le quartier de l’Agdal, destinés à répondre à la demande croissante en hébergement urbain, notamment pour les courts séjours professionnels.

Actuellement, Rabat dispose d’un parc hôtelier dépassant les 11.400 lits, marquant une hausse de 9,6% par rapport aux années précédentes. En 2024, la ville a enregistré près de 800.000 nuitées, soit une progression de 6%, signe d’une attractivité touristique et économique en nette consolidation.

Parmi les groupes internationaux implantés dans la capitale, AccorHotels détient le plus important parc, avec plus de 1.100 lits répartis sur quatre établissements, dont le prestigieux Sofitel (5 étoiles) et un hôtel 4 étoiles. Cette forte présence illustre la confiance des grandes enseignes mondiales dans le potentiel de la ville.

Une dynamique régionale soutenue par de nouveaux projets hôteliers

Au-delà de la seule capitale, c’est l’ensemble de la région Rabat–Salé–Kénitra qui bénéficie d’un nouvel élan en matière d’investissement hôtelier. Plus de 3.000 lits supplémentaires sont actuellement en cours de réalisation, traduisant la volonté des acteurs publics et privés d’accompagner la croissance touristique par une offre d’hébergement diversifiée et de qualité.

Cette dynamique confirme la place de Rabat en tant que pôle urbain majeur, capable d’allier attractivité institutionnelle, patrimoine culturel et infrastructures modernes au service d’un tourisme durable et à forte valeur ajoutée.