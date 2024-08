Jean Pittion à la tête du Conrad Rabat Arzana

Jean Pittion est officiellement le nouveau Directeur général du Conrad Rabat Arzana. Son plus récent succès en tant que Directeur au Conrad Abu Dhabi Etihad Towers témoigne de sa capacité à transformer les équipes et à améliorer les performances financières. En une seule année, il a réussi à augmenter de 60% les recettes de la restauration, tout en obtenant de prestigieuses distinctions pour l’établissement telles que Michelin, 50 Best et bien d’autres.

Jean Pittion a occupé des postes clés et a accumulé les étoiles Forbes dans les plus prestigieux établissements hôteliers du monde comme le Mandarin Oriental Hong Kong, le Four Seasons Park Lane London Legendary, le Park Hyatt Paris Vendôme ou encore St. Regis Macao. C’est à l’hôtel Palace Plaza Athénée Paris, en tant que Directeur adjoint, que sa carrière professionnelle a débuté jusqu’à ce que son dévouement et son talent le propulsent petit à petit au sommet de la hiérarchie.

En tant que nouveau Directeur général du Conrad Rabat Arzana, Jean Pittion incarne les qualités d’un leader avant-gardiste. Sa vision pour l’établissement est d’allier luxe, innovation et service exceptionnel pour offrir aux convives une expérience inégalée.

«Je suis honoré de rejoindre les équipes du Conrad Rabat Arzana et de diriger cet écrin de luxe. Mon engagement est de marier innovation et service exceptionnel pour offrir des expériences uniques à nos convives. Ensemble, nous nous engageons à redéfinir les standards de l’hospitalité et faire du Conrad Rabat Arzana une référence mondiale», a-t-il déclaré.

En alliant initiatives novatrices et engagement envers la qualité et la satisfaction des convives, Jean Pittion envisage de transformer le Conrad Rabat Arzana en une destination incontournable pour les voyageurs les plus avertis. Sa passion pour la gastronomie découverte dès son plus jeune âge en région bourguignonne et son approche stratégique de la gestion des services de restauration promettent de créer des expériences mémorables et de fixer de nouveaux standards dans l’industrie.

Avec Jean Pittion à sa tête, le Conrad Rabat Arzana est destiné à redéfinir les standards de l’hospitalité de luxe et à devenir une référence mondiale.