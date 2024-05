Pour la fête des mères, un brunch gourmand et atelier culinaire avec cheffe Alia Al Kasimi au Conrad Rabat Arzana

Le brunch dominical de La Brise, restaurant emblématique du Conrad Rabat Arzana, se réinvente pour la Fête des Mères, offrant une symphonie gastronomique aussi éblouissante pour les yeux que pour les papilles. La talentueuse cheffe Alia Al Kasimi, en collaboration avec le chef Aissam Ait Ouakrim, lauréat du prestigieux Bocuse d’Afrique et de La Liste 2024, dévoile un buffet de brunch d’exception. Ce rendez-vous culinaire est une invitation au voyage, avec des saveurs et des nuances exquises venues des quatre coins du monde, promettant d’enchanter les palais les plus raffinés.

Esprit créatif derrière la chaîne YouTube et le blog culinaire Cooking With Alia, la cheffe Alia Al Kasimi est depuis des années maintenant la nouvelle référence des blogueuses culinaires au Maroc, séduisant ses auditeurs avec des recettes célébrant la diversité de la cuisine marocaine, tout en prônant une alimentation saine et gourmande pour les plus petits.

À l’occasion de la Fête des Mères, Alia invite mères et enfants à la rejoindre pour un atelier de pâtisserie tant ludique qu’instructif au Conrad Rabat Arzana. Ensemble, ils réaliseront trois délicieux gâteaux sains et équilibrés. Avec son sens pédagogique et la douceur qui lui est bien connue, Alia promet un atelier amusant où les mamans apprendront des techniques de pâtisserie simples et amusantes à reproduire avec leurs enfants. CookingWithAlia les guidera également dans l’incorporation astucieuse d’ingrédients naturels et sains pour des gourmandises à la fois savoureuses et nutritives qui émerveilleront les papilles des plus petits.

«En tant que grande gourmande, je n’aurais jamais pensé à des gâteaux “Santé” jusqu’à l’arrivée de ma fille, maintenant âgée de 5 ans. Face à sa résistance aux légumes, j’ai développé des recettes maison pour lui faire manger des légumes cachés dans des desserts irrésistibles!», a déclaré la cheffe Alia Al Kasimi.

La journée commencera par un somptueux brunch, offrant une variété de délices culinaires. Les amateurs de cuisine marocaine et orientale seront enchantés par la station orientale proposant tajines, salades, grillades, pastillas et kebab libanais. La station internationale séduira avec ses fruits de mer, gratins, bruschetta, et marmite du pêcheur. Les saveurs méditerranéennes seront également à l’honneur avec antipastis, pizzas et pâtes. Pour une fin en douceur, le buffet de desserts proposera une sélection de pâtisseries marocaines, sorbets, glaces et fruits de saison. Un corner spécial «by Alia» offrira des délices et gourmandises saines et healthy pour petits et grands.

L’après-midi, à 15h, la cheffe Alia animera un atelier de pâtisserie interactif pour les mamans et leurs enfants. Ensemble, ils prépareront un cake chocolat, betterave et carotte, ainsi que des cupcakes aux épinards, alliant gourmandise et nutrition. Chaque famille repartira avec ses créations, souvenirs sucrés de cette journée spéciale. Ensuite, les plus petits se verront offrir l’occasion de décorer des cookies aux pépites de chocolat sains et gourmands avec des couleurs vives et des motifs joyeux, destinés à leurs mamans adorées comme présent de cette précieuse journée.

L’atelier de cuisine, limité à 10 tables pour préserver une atmosphère intime et conviviale, promet des moments de complicité et de partage qui sauront sublimer la Fête des Mères. Des cahiers de coloriage et bien d’autres surprises seront mis à la disposition des enfants, assurant que chaque instant soit une opportunité d’apprentissage et de création pour une expérience aussi ludique qu’amusante. Les intéressés peuvent réserver leur place dès maintenant pour s’assurer de participer à l’atelier exclusif de la cheffe CookingWithAlia.

Le brunch Fête des Mères et atelier avec la cheffe Alia est disponible le dimanche 26 mai de 12h à 16h30 au tarif de 700 dirhams par personne avec une réduction de 50% pour les enfants de 6 à 12 ans et la gratuité pour ceux âgés de moins de 6 ans. Un atelier spécial, de 15h à 17h, est également disponible au tarif de 350 dirhams pour une maman et son enfant.

Pour plus d’informations ou pour réserver, contactez le 06.60.69.62.07 ou visitez les réseaux sociaux de Conrad Rabat Arzana.