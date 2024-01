Pour la Saint-Valentin, une soirée de gala inoubliable avec Hatim Ammor au Conrad Rabat Arzana

Le 14 février, les invités seront plongés dans un monde où le luxe et la romance se rencontrent, avec une performance envoûtante de l’artiste chanteur Hatim Ammor, rendant la soirée inoubliable. Le Conrad Rabat Arzana, avec sa vue imprenable sur l’océan Atlantique, propose une expérience sensorielle complète: une cuisine gastronomique, des chambres élégamment aménagées et un spa de renommée mondiale, offrant une évasion parfaite pour célébrer l’amour.

Pour garantir une expérience mémorable lors de cet événement spécial, plusieurs forfaits sont proposés: forfait normal (1.750 dirhams par invité: billet d’entrée et dîner de gala), forfait argent (5.500 dirhams pour deux: deux billets d’entrée, deux dîners de gala, une nuit dans une chambre Deluxe spacieuse, petit déjeuner gourmet face à la mer, et 10% de réduction sur les soins spa), forfait VIP (7.200 dirhams pour deux: tous les avantages du forfait argent, plus 15% de réduction sur les soins spa et une bouteille de champagne brut).

Lire aussi : Vos fêtes de fin d’année au Conrad Rabat Arzana

Les convives peuvent profiter de réductions attractives pour les réservations anticipés: 1.500 dirhams le billet d’entrée et le diner de gala ainsi que 4.900 dirhams pour l’escapade romantique. Les réductions Early Birds sont disponibles jusqu’au 4 février, offrant une opportunité de vivre cette soirée avec un avantage exclusif.

Le Conrad Rabat Arzana, dans son écrin de luxe et d’élégance, invite ses convives à une soirée de Saint-Valentin inoubliable, placée sous le signe de l’émerveillement et de la romance. Pour réserver ou pour plus d’informations, veuillez contacter le (+212) 5 37 74 99 99 ou vous rendre sur RBACI.Reservations@ConradHotels.com.