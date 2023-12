Vos fêtes de fin d’année au Conrad Rabat Arzana

L’occasion pour les hôtes de venir se joindre aux festivités et de profiter de moments inoubliables et de plaisirs partagés. Un dîner de Noël face à la mer sera orchestré à La Brise par le Chef Exécutif Aissam Ait Ouakrim, membre de l’Escoffier et le Gala de fin d’année sera animé par l’artiste Mouline pour accueillir 2024 avec éclat.

À l’approche des fêtes, le mot d’ordre est à la générosité et à l’enchantement. Le Conrad Rabat Arzana propose à ses hôtes une remise de 15% sur le meilleur tarif disponible, assortie d’un surclassement en fonction de la catégorie réservée et de la disponibilité lors de l’enregistrement. Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes pour profiter pleinement du cadre paisible et accueillant de l’hôtel, avec l’horizon à perte de vue et la chaleur de ses intérieurs parés des couleurs de Noël.

Les quatre restaurants offrent quant à eux des expériences gastronomiques inédites et singulières. Au bord de la piscine, L’Oursin propose une cuisine aux saveurs de la Méditerranée iodées et savoureuses.

À La Brise, la délicatesse de la fusion marocaine se déguste avec vue sur la mer, tandis que la cuisine japonaise moderne et disruptive est représentée par l’enseigne internationale 99 Sushi, multi récompensée au Guide Michelin. Enfin, le salon de thé Le Feuillage offre une sélection de pâtisseries de saison et de bûches originales, pour des moments de gourmandise et de raffinement.