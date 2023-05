À Marrakech pour l’inauguration officielle de son hôtel, Robert De Niro déclare sa flamme à la ville ocre

Fraîchement arrivé de Cannes où était projeté Killers of the flower moon, film de Martin Scorcese dans lequel il partage l’affiche avec Leonardo Di Caprio, Robert De Niro a passé deux jours à Marrakech, une ville où l’acteur a séjourné à plusieurs reprises.

Cette fois-ci, c’est au Nobu Hotel que l’acteur a posé ses valises, le temps de présenter à la presse marocaine et internationale la nouvelle enseigne, propriété d’Ahmed Bennani et Daniel Shamoon, qui vient enrichir la collection de Nobu Hospitality, dont De Niro est l’un des fondateurs. Situé dans le quartier de l’Hivernage, à quelques pas du cœur historique de la ville, le Nobu Hôtel offre une agréable parenthèse de calme, de beauté et d’harmonie au cœur du Triangle d’or de la ville. Un bel écrin où la végétation s’invite à l’intérieur des murs et où le minimalisme propre à la culture japonaise côtoie la richesse de l’artisanat marocain.

Accompagné pour l’occasion de ses associés, le chef japonais de renommée internationale Nobu Matsuhisa et le producteur américain Meir Teper, Robert de Niro a laissé de côté sa casquette d’acteur, réalisateur et producteur pour se glisser dans le costume de fondateur de l’une des 25 marques de lifestyle les plus innovantes au monde.

Marrakech, «the place to be»

Les trois cofondateurs ont ainsi fait l’éloge du Maroc et particulièrement de Marrakech où ils ont décidé d’implanter leur enseigne dans cet hôtel, le premier établissement de la marque en Afrique. Pourquoi Marrakech? «Nous cherchons toujours à diversifier nos destinations», explique Trevor Horwell, Directeur General de Nobu Hospitality. «Quand nous avons regardé du côté du Maroc, le pays nous a bien entendu séduit, car Marrakech est une destination globale. Il y a dans cette ville de très beaux hôtels et de notre point de vue, nous étions persuadés que notre marque avait toute sa place ici. Toutefois, l’expérience que nous proposons est différente des offres plus classiques proposées par les autres hôtels, plus traditionnels. Nobu propose quelque chose de différent et pour être honnête, notre venue ici est couronnée de succès, car nous constatons déjà la fidélité de nos clients», poursuit-il.

Quant à la manière dont a été discutée cette destination marocaine entre les trois cofondateurs, Meier Tepper a expliqué pour Le360 que le choix s’est porté sur cette ville non seulement parce que «Marrakech est un endroit de renommée internationale», mais aussi parce que «beaucoup de nos clients viennent ici et nous ont tous dit qu’on devait faire quelque chose à Marrakech, car ils aiment venir dans cette ville».

Marrakech, une ville «très spéciale»

L’expérience sera-t-elle dans ce cas élargie à d’autres destinations en Afrique? Pourquoi pas, répond Trevor Horwell, «si des destinations se prêtent à déployer cette expérience». Car en termes d’expérience, il s’agit aussi pour l’enseigne Nobu de restauration de puiser dans le terroir local. Et quelle meilleure destination gastronomique que le Maroc pour pouvoir fusionner cuisine japonaise et marocaine. Le chef Nobu Matsuhisa explique ainsi être «très excité par le choix de la ville de Marrakech», car sur le plan de la gastronomie, son expérience culinaire au Maroc «est toujours très intéressante». «Je crée toujours des nouveaux plats en m’inspirant de différentes cultures», autant que «j’aime faire connaître la cuisine japonaise à travers le monde», argumente-t-il.

Au cours de la conférence de presse, Robert De Niro a aussi rappelé à quel point le choix de Marrakech n’était pas anodin pour lui. «J’ai toujours entendu de très belles choses sur le Maroc et sur Marrakech, qui a une incroyable histoire avec l’Europe, l’Occident et tous ces écrivains qui sont venus vivre ici. C’est un endroit chargé aussi en romantisme», explique l’acteur. «J’aime beaucoup les gens au Maroc. J’ai rencontré des Marocains à travers le monde et je les ai beaucoup aimés aussi, donc ce n’est pas une surprise que nous soyons ici et j’en suis très heureux».

Quelques heures plus tard, c’est dans une suite de l’hôtel que Le360 a pu poursuivre son échange avec Robert de Niro, accompagné de ses associés. Tout en simplicité et en gentillesse, l’immense acteur a confié à quel point il trouvait Marrakech «très spéciale». Ce qu’il retient de ses quelques séjours: «la gentillesse des gens» ou encore «la très bonne cuisine» qu’on y sert. De Marrakech, Robert de Niro espère découvrir encore plus de choses à l’avenir, car confie-t-il pour Le360, «j’aimerais y revenir plus souvent». Une promesse qu’il entend tenir en revenant au Festival du Film de Marrakech, auquel il avait assisté en 2018, et en logeant pour l’occasion, promet-il en riant à Nobu Matsuhisa, au Nobu Hôtel de Marrakech.

L’incontournable cérémonie du saké

Le soir venu, la nouvelle équipe du Nobu Hotel au grand complet a procédé à la traditionnelle cérémonie du saké, qui consiste pour les fondateurs à briser ensemble le couvercle d’un baril de la liqueur à l’aide de maillets en bois, un geste traditionnellement associé à l’harmonie et la prospérité. Ce rituel japonais s’est imposé comme un moment très attendu lors de chaque inauguration d’un Hôtel et Restaurant Nobu, soulignant avec distinction son implantation dans chaque nouvelle destination.

La cérémonie terminée, les convives ont été invités à vivre un véritable voyage sensoriel au Nobu Restaurant & Bar. Au menu, une subtile combinaison de saveurs, mêlant la richesse de la cuisine locale aux plats signatures de l’établissement, notamment le célèbre Black Cod Miso, une fusion parfaite entre la morue noire délicatement marinée et sa délicieuse sauce miso.

Nobu Hotel Marrakech, Angle Avenue Echouhada & Rue des Temples, Quartier Hivernage 40000 - Marrakech, Maroc