Monstre sacré du cinéma, Robert de Niro à Marrakech pour inaugurer le Nobu Hotel

Il a travaillé avec les meilleurs, a tout gagné ou presque et il continue de nous émerveiller à chacune de ses apparitions sur grand écran. Véritable icône du cinéma mondial, Robert de Niro est aussi un homme d’affaires aguerri. C’est à ce titre qu’il a cofondé la chaîne hôtelière de luxe Nobu Hospitality et qu’il sera bientôt au Maroc, plus précisément à Marrakech.

Ce sera jeudi prochain, soit le 25 mai, pour l’ouverture officielle du Nobu Hotel Marrakech. Robet de Niro sera accompagné de ses co-investisseurs, le chef japonais de renommée internationale Nobu Matsuhisa et le réalisateur américain Meir Tepper. L’événement, qui sera marqué par une cérémonie dédiée au cours de laquelle une conférence de presse est prévue, donne suite à un soft opening de l’établissement cinq étoiles entamé en janvier dernier.

Lire aussi : Le Nobu Marrakech Hotel cofondé par Robert De Niro ouvrira ses portes la semaine prochaine

Situé au cœur du «Triangle d’or» de Marrakech, dans le quartier de l’Hivernage, le Nobu Marrakech Hotel est le premier hôtel de la marque cofondée par Robert de Niro au Maroc. L’établissement comprend 71 suites, un restaurant et un bar Nobu. Il dispose aussi d’un toit panoramique avec piscine, restaurant et bar à sushis, indique la marque sur son site web. Par ailleurs, l’établissement abritera l’un des plus grands spas des hôtels Nobu, le Pearl Spa.

Nés de la transformation de l’hôtel The Pearl Marrakech, les intérieurs du Nobu Hotel Marrakech rendent hommage au passé du bâtiment tout en y ajoutant le style japonais moderne de Nobu. D’importants investissements ont été déployés pour la rénovation du rooftop, des chambres et du spa.