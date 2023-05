Le célèbre magazine russe Profil vante les atouts touristiques du Maroc

Dans un article paru ce samedi 13 mai, le magazine d’affaires russe Profil a interrogé les voyagistes du pays des Tsars sur ce qui fait du Maroc une destination «unique et distinctive», dans la foulée de la reprise des vols directs de Royal Air Maroc entre la Russie et le Royaume.

Ainsi, de l’avis d’Arthur Mouradyan, vice-président de l’association des tours opérateurs russes (ATOR) chargé du tourisme émetteur, le Maroc est une destination «parfaite pour les voyageurs d’affaires et les touristes individuels». Si le programme de vols entre les deux pays se développe, «le Maroc pourrait bien devenir une option de vacances toutes saisons pour les Russes à l’étranger», a-t-il affirmé, mettant en avant le riche patrimoine historique du Royaume.

Lire aussi : Chefchaouen mise à l’honneur sur la Une du magazine Vogue Arabia

«Il y a vraiment des choses à voir ici, car même au 21ème siècle, le Royaume a su préserver son esprit coloré», a confié Mouradyan à Profil .

Un avis partagé par Maya Kotlyar, fondatrice et responsable de l’agence de voyages Mayel Travel, qui présente le Maroc comme une destination «unique», à ne pas comparer avec l’Égypte ou encore la Tunisie. «C’est exactement l’Orient que nous imaginons d’après les contes d’Aladin et d’Ali Baba», a-t-elle expliqué, ajoutant que le Maroc est «un pays d’excursions».

«Un mélange de cultures»

«Le Maroc offre un paysage complètement différent: des forêts et des champs verdoyants au nord, le désert du Sahara au sud», poursuit la publication dans sa rubrique «Voyages», notant que les villes du Maroc sont un mélange de cultures européennes et arabes.

Les voyagistes russes s’accordent également, selon le magazine, sur le fait que «l’option idéale pour le tourisme au Maroc est de combiner des vacances à la plage et les excursions touristiques».

Lire aussi : Aérien: un vol direct reliant Agadir à la capitale de la Lettonie, Riga, dès novembre prochain

«Le meilleur endroit pour commencer votre voyage est Casablanca», poursuit l’article, ajoutant que dans la capitale économique du Royaume, l’influence européenne «se fait sentir comme nulle part ailleurs».

Le Maroc «est le seul pays d’Afrique où les liaisons ferroviaires sont bien développées», fait remarquer la publication destinée à un public de décideurs et d’hommes d’affaires, en voulant pour exemple le fait que les trains relient toutes les principales villes du Royaume: Casablanca, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech, Meknès et bien d’autres. Le journal cite, à cet égard, la ligne grande vitesse qui relie Casablanca à Tanger, laquelle permet de se rendre au détroit de Gibraltar en quelques heures.

«Le véritable esprit de l’Orient»

La publication donne également un aperçu exhaustif de l’offre touristique, des atouts et des spécificités de villes comme Marrakech, Fès, Agadir, El Jadida ou encore Meknès, le tout illustré de photos reflétant la beauté des cités du Royaume.

«Si vous voulez sentir le véritable esprit de l’Orient, ne séjournez pas dans un hôtel, mais dans des Riads (...). La plupart d’entre eux sont situés dans les médinas -à Fès, Marrakech, Tanger, Meknès- et beaucoup de ces bâtiments ont des centaines d’années», conseille le magazine, qui s’intéresse aussi à la vocation cinématographique du Maroc.

Lire aussi : Tourisme: 2,9 millions de touristes à fin mars 2023

«Lorsque vous voyagez au Maroc, n’oubliez pas que ce pays est une sorte de branche d’Hollywood: les blockbusters y sont filmés presque partout», fait remarquer le magazine, détaillant l’impressionnante liste de films et de séries tournés au Maroc.

Ouarzazate, capitale du cinéma

Mais, la véritable «capitale du cinéma» du Maroc est la petite ville d’Ouarzazate, au pied des montagnes de l’Atlas, poursuit la publication. «Il semble que Hollywood tourne ici presque tous les films où il y a un désert, le monde antique et pas seulement: Ouarzazate a été présentée aux téléspectateurs comme le Tibet, l’Égypte, la Jamaïque, Jérusalem et même le Texas», détaille le magazine, soulignant que la popularité du Maroc parmi les réalisateurs hollywoodiens s’explique notamment par les compétences des artisans locaux qui sont capables de construire n’importe quel décor, rapidement et à des coûts abordables.

Fondé en 1996, le magazine Profil est un journal d’affaires qui traite de l’actualité politique et économique et se destine à un public de «décideurs et d’hommes d’affaires». Il appartient au holding russe de radiodiffusion EMG (Evropeïskaïa mediagrouppa).