Chefchaouen mise à l’honneur sur la Une du magazine Vogue Arabia

Chefchaouen ne cesse de développer sa renommée et de rivaliser avec les plus grandes destinations touristiques du monde. Ville instagramable par excellence, la perle bleue du Maroc a été choisie par le magazine Vogue Arabia pour faire rêver ses lecteurs en ce mois de mai.

Pour cette opération de promotion, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a coopéré avec ce Vogue Arabia, qui n’est autre que la version arabe du magazine américain Vogue, un des principaux magazines de mode dans le monde, et ne compte pas moins d’un million d’exemplaires par mois.

Le magazine Vogue Arabia a dédié sa une de mai 2023 à la ville de Chefchaouen.

«Ce type de parution est un important moyen de renforcer l’attractivité de la destination Maroc en livrant du contenu qualitatif à une cible à très forte valeur ajoutée. Le plan d’action “Light In Action” continue sa trajectoire et se décline à foison afin que la visibilité pour la destination Maroc soit omniprésente», a souligné l’ONMT dans un communiqué.

Lancé en 2016, Vogue Arabia est distribué dans plusieurs pays arabes, dont l’Arabie saoudite, Bahreïn, le Qatar, le Koweït, Oman, les Émirats arabes unis, la Jordanie et le Liban. Le magazine se focalise sur les publications de luxe, avec un contenu vu par plus de 350 millions de personnes et plus de 3,2 millions de followers sur les réseaux sociaux.

Pour cette édition, la thématique de la couleur bleue si particulière à la ville de Chefchaouen a été retenue et la mannequin internationale Halima Aden, qui compte plus de 1,3 million de followers sur Instagram, a été choisie comme égérie.

Dans un dossier spécial de 10 pages, en plus de la couverture, différents tableaux ont été créés dans les ruelles de la Chefchaouen, mettant en avant la lumière particulière et propre au Maroc ainsi que l’architecture de la ville et son artisanat.