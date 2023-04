Tourisme à l’été 2023: de quelle manière Tétouan se différenciera-t-elle?

L’été approche, et à Tétouan, on s’affaire déjà pour être fin prêt à accueillir des touristes, relaie Aujourd’hui Le Maroc, ce mardi 25 avril 2023. Autorités locales comme professionnels du tourisme veulent en effet, «grâce aux multiples atouts touristiques (de Tétouan), dont les belles plages de ses zones côtières, faire de l’été 2023 une saison exceptionnelle et réussie, qui profite à l’ensemble de l’économie de la province», indique le quotidien.

L’article précise aussi qu’une réunion, présidée par Mustapha Bakkoury, maire de la ville, a récemment eu lieu à ce propos. Une première réunion qui sera suivie d’une série de rencontres encore plus élargies, tout particulièrement entre les membres de l’équipe dirigeante de cette commune urbaine, des représentants des autorités locales, des professionnels du tourisme, ainsi que d’autres parties prenantes concernées.

Objectif affiché: assurer la préparation et la promotion de cette destination du nord du Royaume, afin de tirer au mieux profit des arrivées touristiques de l’été 2023.

Au siège de la Commune urbaine de Tétouan, les participants à cette réunion ont convenu de la nécessité d’instaurer un programme d’entretien et d’embellissement de la ville ainsi que des lieux touristiques à proximité, à vocation balnéaire.

Ce programme fera d’ailleurs l’objet d’analyses et de discussions auprès des directeurs et des chefs de services de l’ensemble de la province de Tétouan, affirme Aujourd’hui Le Maroc, qui explique aussi que Mustapha Bakkoury a appelé à la mobilisation de l’ensemble des ressources humaines et matérielles, afin de faire de l’été 2023 une saison exceptionnelle, en termes d’amélioration de la qualité des services au cours de cette période d’afflux touristique.

«Cela permettra à la ville d’être à la hauteur des attentes de ses habitants et de ses visiteurs», souligne le quotidien. Au cours de ces réunions préliminaires, les intervenants se sont vus attribuer pour missions la discussions à propos de l’état des différentes structures d’accueil, ainsi que de l’efficience des services communaux, dont l’entretien et l’arrosage des espaces publics dans l’ensemble du territoire de la province.

Il a aussi été question de discuter, au cours de ces réunions préliminaires, de l’organisation des baignades dans les plages proches de la ville.

«Les intervenants devront ensuite coordonner ensemble (les décisions prises, Ndlr) pour assurer la bonne marche des travaux de l’amélioration des performances de l’éclairage public dans certains quartiers de Tétouan et des zones côtières. Ces travaux permettront aussi d’assurer le renforcement et l’extension du réseau d’eau dans des parties considérées comme plus en hauteur, ou plus éloignées du centre-ville», précise le quotidien.

En ce qui concerne l’animation touristique à Tétouan même, au cours de cet été, habitants et touristes auront rendez-vous avec plusieurs évènements culturels, comme La Semaine culturelle estivale, dont il s’agira là de la toute première édition.