Diapo | Le pavillon du Maroc à Disney World se refait une beauté

L’heure est à une cure de jouvence pour le pavillon du Maroc au parc d’exposition et d’attractions de Disney World à Orlando, en Floride, aux États-Unis. Les travaux portent principalement sur certaines façades et des toits, ainsi que sur des répliques de monuments historiques.

Des bâches recouvrent ainsi, depuis une semaine, certaines sections du toit du Tangierine Café et de celui de la Galerie des arts et de l’histoire. Au fond du pavillon, la réplique de la fontaine Nejjarine est également obstruée par des jardinières mobiles depuis plus d’un mois. Le pavillon reste toutefois opérationnel, les travaux se déroulant essentiellement durant la nuit.

Le pavillon du Maroc au Parc d'exposition de Disney world à Orlando en cours de rénovation.

Ces travaux font partie de tout un programme de rénovation entamé depuis la reprise par Disney de ce pavillon qui était, jusqu’alors, l’un des rares à être géré de manière indépendante, y compris son célèbre restaurant Le Marrakech. L’Ambassade du Maroc aux États-Unis et l’Office national marocain du tourisme (ONMT) contribuent à cette rénovation, notamment en tant que consultants culturels.

Ainsi, la cour centrale abritant la réplique de la fontaine Nejjarine a été rénovée en 2021. Le restaurant Spice Road Table a également été rafraîchi. Ceci, au même titre que le restaurant Le Marrakech. Idem pour le magasin Souk Al-Maghrib, qui a connu une série de fermetures avant de rouvrir en mai 2022.

Inauguré en septembre 1984, le «village» marocain fait partie de 12 pavillons représentant chacun un pays du monde, et formant le parc d’exposition World Showcase. Particulièrement couru, il offre un bel aperçu de l’architecture, de la culture et de la gastronomie du Royaume.

Le pavillon s’articule autour d’une place avec un minaret reprenant l’architecture de la mosquée Koutoubia et la réplique précitée de la fontaine Nejjarine, puis d’une rue appelée Médina menant au restaurant Le Marrakech. Le pavillon compte également une réplique de la porte Bab Boujloud de Fès et plusieurs échoppes dédiées entre autres aux produits de l’artisanat marocain.

En plus d’avoir vu se succéder nombre d’artisans marocains pour sa construction, le pavillon du Maroc à Disney World a également été le berceau de la diaspora marocaine en Floride, et plus généralement aux États-Unis. Depuis, ils sont en effet des milliers de Marocains à avoir traversé l’Atlantique pour y travailler et, finalement, évoluer et s’installer aux États-Unis.