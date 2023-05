Tourisme : L’ONMT mise gros sur le Moyen-Orient et l’Asie

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a conclu, le 1er mai à Dubaï, un partenariat stratégique avec la compagnie aérienne Emirates en vue de stimuler les flux de visiteurs vers le Maroc, notamment ceux en provenance de l’Australie, du Japon, de la Corée du Sud et de l’Inde, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce mercredi 3 mars. La même source indique qu’en s’alliant à Emirates, l’ONMT s’appuie sur la force de frappe commerciale de la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient et s’assure une ouverture sur de nouveaux marchés pourvoyeurs de touristes pour le Maroc. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de son plan d’action triennal «Light In Action».

On apprend aussi que ce rapprochement, établi en marge du Salon Arabian Travel Market, vise à renforcer l’attractivité du Maroc dans plusieurs marchés cibles et à pénétrer de nouveaux marchés à travers le réseau de la compagnie aérienne. L’ONMT précise d’ailleurs que ce partenariat contribuera à concrétiser les objectifs de rayonnement de la destination Maroc et de montée en puissance des flux touristiques provenant du Moyen-Orient, du continent asiatique.

«Le protocole d’accord signé ouvre la voie à une plus grande coopération pour soutenir l’essor du tourisme au Maroc. Afin de répondre à cette demande croissante, nous avons récemment rétabli nos vols réguliers sur le Boeing A380, sur l’ensemble de notre réseau vers le Maroc. Emirates s’engage également à aider le Maroc à atteindre son objectif de 17.5 millions de touristes d’ici 2026», assure Badr Abbas, vice-président des opérations commerciales pour l’Afrique d’Emirates. Aujourd’hui Le Maroc ajoute que l’ONMT entamera prochainement un «Light Tour Asia» avec Emirates à destination des marchés émetteurs asiatiques, et que la force de frappe de la compagnie aérienne, leader sur ces marchés, sera un atout majeur pour la promotion de la destination Maroc au Moyen-Orient et sur le continent asiatique. «De même, les deux partenaires ont convenu de mettre en place une synergie commerciale et marketing pour organiser plusieurs roadshows et actions de prospection à destination du marché asiatique», précise le quotidien.