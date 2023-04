Tourisme: à Marrakech, la majorité des hôtels affiche complet jusqu’au 9 mai

Les indicateurs sont au vert pour le secteur du tourisme à Marrakech et sa région. Le démarrage plus que prometteur de la saison printanière s’est confirmé durant le week-end de Aïd Al-Fitr, parenthèse durant laquelle la ville ocre a connu une forte affluence de visiteurs. Et à en croire les professionnels, cette tendance positive va se poursuivre jusqu’au 9 mai, grâce à une nette hausse des arrivées en concomitance avec les vacances scolaires en Europe.

Rappelons d’ailleurs qu’avant le week-end prolongé de Aïd Al-Fitr, les réservations dans les établissements hôteliers marrakchis ont été dopées par une arrivée massive de touristes, notamment pour la célébration de Pessa’h, la Pâque juive.

Contacté par Le360, Abdellatif Abouricha, porte-parole du Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech-Safi, confirme cet engouement et assure que la majorité des hôtels affiche complet, signalant que les réservations deviennent difficiles à obtenir tout au long de cette période.

La saison s’annonce donc plus que favorable, comme l’indiquent les déclarations recueillies auprès de plusieurs opérateurs de l’hôtellerie locale, indiquant des performances exceptionnelles pour la destination Marrakech durant les mois d’avril et de mai.

Pour preuve, sur les plateformes digitales de réservation, la majorité des établissements hôteliers de la ville n’ont pratiquement plus de disponibilités pour les prochaines deux semaines. Bien entendu, cette affluence en hausse est bénéfique pour l’ensemble de la filière du tourisme, de la restauration jusqu’aux loisirs, en passant la restauration, le commerce et l’artisanat.

Un taux de récupération de 111% en mars

Pour rappel, l’Office national des aéroports (ONDA) a indiqué, dans son dernier bilan du trafic aérien, que près de 1,72 million de passagers ont transité par l’aéroport international Marrakech-Menara au cours du premier trimestre de 2023.

L’ONDA a précisé que ce volume représente un taux de récupération de 113% pour les passagers par rapport à la même période de l’année de référence 2019 (1.521.313 passagers). Pour le seul mois de mars, cette plateforme aéroportuaire a accueilli 644.528 passagers, contre 580.749 voyageurs durant la même période de 2019, soit un taux de récupération de 111%.