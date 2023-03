Dakhla, refuge hivernal des touristes européens

Idéalement nichée entre les flots de l’Atlantique et les sables du Sahara, Dakhla s’est imposée comme l’une des destinations phares du Royaume, réputée au-delà des frontières pour ses paysages uniques et l’étendue de ses plages.

En cette saison hivernale, elle attire une autre catégorie de touristes étrangers, principalement européens, qui viennent profiter de son son thermomètre clément et de son ciel bleu, fuyant les sévères vagues de froid sévissant dans leurs contrées.

Nombre d’entre eux ont choisi comme point de ralliement la fameuse plage PK25, sise en face de la non moins célèbre pointe du Dragon. C’est sur ce lieu idyllique, le long d’un parking improvisé, que s’alignent caravanes et camping-cars occupés par des vacanciers de tout âge passionnés de sports aquatiques, entre surfeurs, véliplanchistes et amateurs de site surf.

«Je viens à Dakhla depuis 15 ans, une ville que beaucoup ne connaissent pas, mais qui gagne vraiment à être connue, confie Jean Dalidet, septuagénaire français visiblement habitué des lieux. J’ai choisi Dakhla pour son soleil, et aussi parce que j’adore le Maroc et les Marocains. Chaque année ou presque, nous venons ici avec mon épouse pour rester entre deux à trois mois».

Même son de cloche chez les Tanguy, couple français féru de planche à voile. «Nous venons ici depuis des années pour pratiquer le Windsurf.

Les plages de Dakhla sont parfaites pour ce sport», explique Alain. «Et ici, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin: le soleil, la lagune, la sécurité et surtout des gens extrêmement accueillants. C’est vraiment une région très agréable, et on ne saurait trop conseiller aux gens de venir la découvrir», ajoute-t-il avant de s’affairer vers sa planche à voile, placé au dos de son camping-car. On ne saurait guère le contredire…