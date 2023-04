Tourisme: ce que prévoit le gouvernement pour adapter l’offre Maroc

Un bilan positif. L’Etat des lieux du secteur touristique est fait par le chef du gouvernement qui s’exprimait, mardi 25 avril, devant la Chambre des conseillers. «Le secteur a récupéré, en seulement 10 mois, 84% des touristes par rapport à 2019, considérée comme une année de référence. Ce taux est supérieur au taux de récupération moyen mondial, qui est estimé à 63%», a fait savoir le chef de L’Exécutif, dont les propos sont repris par le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du jour.

Entre mars et décembre 2022, le Maroc a accueilli environ 11 millions de touristes, avec une augmentation de +292% par rapport à 2021 (3,7 millions de touristes), et de +391% par rapport à 2020 (2,7 millions de touristes).

Le numéro 1 de L’Exécutif a expliqué que le gouvernement avait travaillé sur le lancement de vastes campagnes promotionnelles pour promouvoir le potentiel touristique du Maroc aux niveaux local et international, et pour valoriser la destination Maroc sur tous les marchés stratégiques. Dans ce cadre, la campagne «Ntla9aw f bladna» a été lancée, incitant les Marocains du Maroc et de l’étranger à découvrir le potentiel et la richesse touristique du Maroc.

La plateforme «Visit Morocco», dédiée au tourisme international, a également été lancée, en complément de la marque «Maroc, Royaume des Lumières», lancée simultanément dans 20 pays. A travers ces campagnes de promotion, le gouvernement vise à accroître la visibilité du Royaume, à promouvoir le tourisme marocain au niveau mondial et à s’ouvrir à de nouveaux marchés, notamment américains et asiatiques.

Selon Akhannouch, le gouvernement travaille également à former le capital humain opérant dans le secteur du tourisme, en lui permettant de suivre les tendances et les évolutions mondiales, en particulier dans un environnement concurrentiel, «convaincu que le développement du secteur ne peut se faire sans des ressources humaines qualifiées qui contribuent efficacement à atteindre les standards de qualité requis dans le secteur du tourisme», lit-on. Le chef du gouvernement a fait savoir que le secteur du tourisme était un secteur éminemment vulnérable aux crises: le Maroc en a fait l’expérience lors de la pandémie qu’il a connue, comme le reste du monde. «Pour renforcer ce secteur face aux chocs exogènes, le gouvernement travaille sur une approche holistique pour un modèle marocain innovant de tourisme durable à même de relever les défis sous toutes leurs formes, qu’ils soient sanitaires, environnementaux ou économiques», explique le quotidien.

Akhannouch a expliqué que le gouvernement était pleinement mobilisé afin de diversifier l’offre touristique et de l’adapter aux nouvelles exigences des touristes, notamment en matière de tourisme culturel, rural, montagnard et écologique, ce qui permettra au Maroc d’attirer un segment diversifié de visiteurs, et ce tout au long de l’année.