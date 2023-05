Avec le Rabat Arzana, Conrad Hotels & Resorts ouvre son premier hôtel au Maroc

Le Conrad Rabat Arzana vient d’ouvrir ses portes. Cet établissement hôtelier signe la première entrée de la marque Conrad Hotel & Resorts du groupe Hilton au Maroc. Avec son architecture moderne et son design avant-gardiste, cet hôtel de 129 chambres offrira aux clients un style d’hospitalité moderne, une élégance intemporelle, des expériences culinaires uniques et un service personnalisé pour un séjour mémorable.

Situé à 15 minutes de la corniche et à 35 minutes de l’aéroport de Rabat-Salé, l’emplacement privilégié du resort a proximité du centre culturel de la ville offre un accès aisé aux attractions touristiques historiques telles que le mausolée Mohammed V, l’ancienne médina, les jardins des Oudayas et le zoo de Rabat.

«L’entrée de notre marque emblématique Conrad Hotel & resorts, nommé en hommage à notre fondateur, Conrad Hilton, à Rabat marque un jalon important dans la croissance de notre portefeuille au Moyen-Orient et en Afrique. Cela souligne également notre stratégie visant à amener les marques de luxe de Hilton vers toutes les destinations dans toute la région», a déclaré Jochem Jam Sleiffer, président pour le Moyen-Orient, l’Afrique et la Turquie.

L’établissement rejoint les cinq hôtels Hilton en activité au Maroc, à savoir Hilton Tanger City Center Hotel & Residences, Hilton Tanger Al Houara Resort & Spa, Hilton Garden Inn Tanger City Center, Hilton Garden Inn Casablanca Sud et Hilton Taghazout Bay Beach Resort & Spa, ainsi que six autres en développement.

Un hôtel pour découvrir Rabat, la ville impériale

Avec son histoire fascinante, ses vestiges d’inspiration antique, ses anciens remparts et sa côte atlantique à couper le souffle, Rabat offre une belle sélection de monuments, de boutiques et de musées.

La ville est une destination populaire pour les escapades citadines, ainsi que pour célébrer une myriade d’événements et de festivals de musique tout au long de l’année.

Profondément enracinée dans l’art et la culture, Rabat abrite également de magnifiques jardins d’inspiration andalouse, des minarets, des dômes, de larges avenues, en plus d’un grand théâtre, le fameux théâtre Mohammed V. L’un des plus grands de son genre dans toute l’Afrique, l’établissements accueille de nombreuses troupes marocaines. Il organise également des spectacles et des comédies du monde entier. Se promener à la médina de Rabat, c’est prendre le temps de vivre au rythme traditionnel local, d’écouter l’appel à la prière résonner cinq fois par jour depuis les minarets et s’imprégner de l’atmosphère mystique de Rabat

Avec ses grandes mosquées, ses souks, ses fontaines publiques richement décorées et sa Kasbah autour de laquelle des ruelles enchevêtrées accueillent habitations et boutiques, la médina de Rabat est un lieu d’enchantement pour les fervents de l’artisanat traditionnel marocain cherchant à s’abandonner à la flânerie, dans le dédale de ses ruelles aux senteurs des milles et unes épices.

Dino Michael, Vice-Président Senior et Patron mondial des marques de Luxe Hilton, a ajouté être ravi d’introduire la marque Conrad Hotels & Resorts, ainsi que le premier développement de luxe de la marque Hilton, au Maroc.

Le concept de la marque Conrad, «Conçu pour inspirer», prend vie dans cet hôtel remarquable, où les clients pourront profiter d’un service haut de gamme et intuitif. Conrad Rabat Arzana sera un point central pour les expériences de luxe au Maroc et établira la norme quand les clients découvriront l’attrait emblématique de cette marque distincte et légendaire.

Opulence intemporelle et offre d’hébergement sophistiquée

Le design extraordinaire de Conrad Rabat Arzana puise dans la riche identité culturelle, le paysage et l’histoire de la ville impériale de Rabat.

Lorsque les clients entrent dans cette destination surélevée, en bord de mer, ils sont immédiatement transportés dans un monde d’élégance et de calme traduisant un fort sentiment d’arrivée. Les clients sont accueillis dans le lobby spacieux de l’hôtel avec des ceuvres d’art méticuleusement sélectionnées, des tissus somptueux et du marbre orné -avec une vue à couper le souffle sur la piscine de l’hôtel et l’océan en horizon.

Chaque chambre et suite est conçue comme un sanctuaire moderne offrant exclusivité et confort tout en se fondant dans des palettes aux tons d’un crème riche, de pin profond, des teintes bleues et des tons de terre doux. Avec des meubles conçus sur mesure, les chambres disposent de plans d’étage généreux où des chambres peuvent aller de 38 mètres carrés, comme les Chambres Deluxe, à 632 mètres carrés, comme la Suite Royale. L’hôtel propose également des services de majordome personnel afin de permettre aux clients de profiter d’une expérience de service véritablement sur mesure pendant leur séjour.

Excellence culinaire au Conrad Rabat Arzana

Pour un voyage culinaire exquis, au Conrad Rabat Arzana, une variété d’options est proposée, allant du repas signature à des rafraîchissements au bord de la piscine. Egalement, l’introduction du 99 Sushi Bar & Restaurant est une première sur la scène culinaire marocaine. Leader de la gastronomie japonaise, regroupant de nombreux points de vente à travers l’Europe et le Moyen-Orient, le restaurant offre aux clients une expérience sensorielle et un savoir-faire culinaire inégalés, mettant en valeur le meilleur de la cuisine japonaise contemporaine, associée à une gamme de cocktails sur mesure, de vins locaux et internationaux.

Feuillage, un salon de thé adjacent au lobby de l’hôtel

Ce salon de thé offre un lieu de répit et de recalibrage dans un cadre frais et dynamique, et propose une sélection de thés marocains haut de gamme et de mélanges de café uniques. C’est le lieu idéal pour les fervents amateurs de thé, voulant se retrouver en fin de journée pour des moments conviviaux, dans un esprit de zen attitude marocaine.

La Brise Brasserie rend hommage à la tradition marocaine

Avec ses nuances classiques et son design moderne, le restaurant est l’un des endroits les plus sophistiqués de Rabat. Le menu offre une balade gourmande au cœur d’une cuisine de saison, sublimée par des produits finement choisis chez des artisans passionnés et talentueux.

Mariant tendances culinaires françaises et spécialités marocaines, La Brise promet non seulement d’époustoufler les clients par ses innovations culinaires mais également de les séduire par son panorama imprenable. La Brise s’adresse à toutes les palettes, proposant des spécialités internationales et marocaines, du petit-déjeuner au diner.

L’Oursin Pool Bar and Lounge

Le restaurant opère du jour au soir, permettant ainsi aux clients de profiter d’une journée de détente au bord de la piscine avec un déjeuner en plein air, et la possibilité de couronner le tout à travers une belle expérience culinaire au coucher du soleil, qui peut se poursuivre jusqu’au petit matin.

Spa et remise en forme

Conrad Spa reconnecte les clients au bien-être, et ce, à travers un voyage progressif de découverte et d’enrichissement personnel. L’exceptionnel Conrad Spa s’étend sur deux étages, et dispose de six salles de bien-être luxueusement aménagées, offrant des expériences sur mesure, en plus d’une suite spa spacieuse avec une salle de bain privée, un espace de traitement, un espace de relaxation et une terrasse extérieure. Le spa propose également un Hammam Marocain, des expériences thermales multisensorielles, un espace de détente, une terrasse ensoleillée avec une piscine de relaxation sur la terrasse et un salon de beauté.

Le centre de remise en forme, ouvert 24h/24, dispose d’équipements ultramodernes et offre des services de coaching personnalisés.

Réunions et événements

Les conférences et les événements sont livrés avec passion par une équipe dévouée au Conrad Rabat Arzana, ce qui en fait une destination de choix pour les réunions à Rabat. La luxueuse salle de bal Saphir peut accueillir jusqu’à 200 invités pour des mariages mémorables et intimes, ainsi que des événements spéciaux. L’hôtel dispose de deux salles de conférence et d’une terrasse extérieure de 1.345 pieds carrés pour accueillir une réception pouvant aller jusqu’à 150 personnes. Toutes les salles d’événement disposent d’espaces flexibles, d’options de restauration et de boissons organisées et d’un équipement audiovisuel et technique de pointe pour répondre aux besoins des petits et des grands groupes.