Construction d’un hôtel à la place d’une école à Rabat: les explications de la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des enseignants

La Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation et de la formation déploie un plan d’action décennal 2018-2028 pour renforcer ses prestations sociales, exclusivement au profit de 470.000 adhérents, tous fonctionnaires du secteur de l’enseignement et de la formation des cadres, ainsi que leurs familles, soit plus de 1,5 million de bénéficiaires, indique la Fondation dans un communiqué à la suite d’articles de la presse faisant état d’un projet de construction d’un hôtel à la place de l’école préscolaire Azzaytoune à Rabat.

La prestation phare de ce plan décennal, décidée sur la base des attentes et besoins des adhérents, concerne le développement de l’offre de soins et d’accès aux services de santé. Le projet de création d’un hôtel «social et hospitalier» s’inscrit dans le sillage des actions entreprises par la Fondation dans le domaine de la santé, poursuit la même source.

Un hôtel «social et hospitalier»

Ce bâtiment, composé d’appartements et de chambres, sera situé dans le voisinage des principaux centres médicaux et hospitaliers de la région de Rabat-Salé-Kénitra (le Centre hospitalier universitaire Ibn Sina, l’Hôpital militaire d’instruction Mohammed V, l’Hôpital Cheikh Zayed et nombre de cliniques spécialisées et multidisciplinaires), et à proximité des services administratifs de la Fondation et de la Direction des ressources humaines du ministère de l’Éducation nationale qui traitent les dossiers personnels de tous les adhérents. L’hôtel permettra d’accueillir à des tarifs symboliques les adhérents en traitement, leurs accompagnants, familles et proches, est-il précisé.

En 2019, dans le but de promouvoir l’accès au préscolaire de tous les enfants d’adhérents, la Fondation Mohammed VI avait mis en place une aide financière de 2.000 dirhams, octroyée annuellement à chaque adhérent inscrivant son enfant dans une école maternelle publique ou privée de son choix, note le communiqué. Et d’ajouter: «Cette subvention cible chaque année 28.000 enfants pour un budget de 56 millions de dirhams. Cette action concomitante avec le développement de l’offre préscolaire et sa généralisation à l’échelle nationale a permis d’atteindre l’objectif de la Fondation d’assurer à tous ses adhérents les moyens pour la préscolarisation de leurs enfants».

L’école Azzaytoune, d’une capacité d’accueil de 150 enfants, appartient au réseau des 17 écoles préscolaires privées bâties par la Fondation dans diverses villes du Royaume. Ce réseau, dont la gestion pédagogique et administrative est déléguée à la Fondation marocaine de promotion de l’enseignement préscolaire (FMPS), a été lancé en 2009 dans le cadre d’un projet expérimental visant la promotion de l’enseignement préscolaire.

Réaffectation du foncier de l’école Azzaytoune

Depuis leur création, les écoles de la Fondation avaient pour objectif d’accueillir au minimum 80% d’enfants d’adhérents et d’ouvrir les 20% des places restantes aux non adhérents. Depuis 2018, la typologie des inscriptions montre que les enfants d’adhérents représentent moins de 50% des inscrits.

«C’est dans ce contexte, et pour servir au mieux ses 470.000 familles d’adhérents que les organes de gouvernance de la Fondation ont décidé de réaffecter le foncier de l’école Azzaytoune pour la construction d’un hôtel social et hospitalier. Cette décision a été notifiée au gestionnaire délégué de l’école en mai 2022, afin de prendre les dispositions nécessaires pour accompagner la transition», fait savoir la Fondation dans son communiqué.