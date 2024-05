Le Conrad Rabat Arzana, l’écrin idéal pour se dire «oui» pour la vie

Face à l’océan Atlantique, avec le doux murmure des vagues pour fond sonore, bordé par des jardins verdoyants, le Conrad Rabat Arzana ouvre ses portes aux futurs mariés à la recherche d’un cadre idyllique pour échanger leurs vœux. Dans cette oasis de luxe et de tranquillité, l’établissement promet une expérience matrimoniale sans pareil, placée sous le signe de l’élégance et du raffinement.

L’excellence, principale invitée de la cérémonie de mariage

C’est sous les lustres étincelants de la salle de bal Saphir, au cœur des 414 mètres carrés de ce bijou architectural, que pourront être accueillis jusqu’à 250 invités venus célébrer l’un des plus beaux jours dans la vie du couple.

Cette somptueuse salle peut également se transformer en espace cabaret pour 300 convives. Un cadre idéal pour célébrer le plus beau des mariages jusqu’au bout de la nuit, avec en prime, une magnifique terrasse surplombant l’océan.

Le plus beau des nids d’amour

Le rêve ne s’arrête pas là. Les jeunes mariés seront accueillis dans un cadre où le luxe et le raffinement sont les maîtres-mots, au sein de la suite Junior King, avec ses 58 mètres carrés, sa terrasse et sa piscine privative offrant une vue panoramique sur l’immensité du Grand Bleu.

Au programme de ce séjour matrimonial, une atmosphère de détente absolue saupoudrée d’un service d’exception. Une splendide décoration florale pour le plaisir des yeux et pour le plaisir de tous les sens, un rituel de bain revitalisant, un petit-déjeuner romantique au lit suivi d’un brunch exquis sont prévus pour une expérience véritablement inoubliable.

Un voyage culinaire haut en saveurs

En complément de l’expérience en Suite, le Conrad Rabat Arzana enrichit ainsi le voyage avec des expériences exclusives dans ses restaurants de renom, sous la direction du célèbre chef Aissam Ait Ouakrim.

Un voyage culinaire qui promet innovation et raffinement à la table de La Brise, avec son ambiance contemporaine et sa vue spectaculaire sur l’océan, là où se marient à la perfection saveurs internationales et spécialités locales. L’expérience culinaire se poursuit à la table de L’Oursin, dans une ambiance Boho chic idéale pour un avant-dîner romantique.

Au 99 Sushi Bar and Restaurant, joyau de la gastronomie japonaise, les papilles se délecteront de plats innovants dans une atmosphère festive pour une expérience mémorable.

Pour le plaisir des sens

Enfin, pour se préparer au grand jour en toute sérénité, le Conrad SPA propose des soins personnalisés à tarif préférentiel aux jeunes mariés, promettant une parenthèse revitalisante avec ses soins de spa, mais aussi des prestations esthétiques, coiffure et maquillage.

Au lendemain de la cérémonie, le couple pourra ainsi opter pour le SPA post célébrations, idéal pour se ressourcer après les festivités et découvriront l’authentique expérience du Hammam marocain.

Informations pratiques:

L’offre Mariage du Conrad Rabat Arzana est disponible à partir de 90.000 MAD et inclut:

● Cérémonie dans la salle de bal Saphir: mise à disposition de l’espace avec possibilité d’accueillir 250 invités.

● Séjour en suite Junior King avec piscine privée pour deux.

● Rituel de bain pré-cérémonie, avec décoration florale pour deux.

● Petit-déjeuner au lit pour deux.

● Brunch ou demi-pension aux restaurants de l’hôtel.

● SPA: Hammam marocain post-cérémonie pour deux.

● Départ tardif à 15:00.

Informations et réservations au 05 37 74 99 99 ou par mail: RBACI.reservations@conradhotels.com