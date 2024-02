Art et artisanat: le Conrad Rabat Arzana met les femmes créatives à l’honneur

Au programme, une table ronde, une boutique éphémère d’exception et des ateliers de tissage, conçus pour mettre en lumière l’expertise remarquable des artistes et artisanes invitées. Dans un monde où les femmes artistes commencent à occuper une place prépondérante et à gagner en reconnaissance, tant au Maroc qu’à l’échelle internationale, la situation des femmes artisanes reste préoccupante.

Représentant 60% de la main-d’œuvre artisanale, elles demeurent toutefois en marge, confrontées à des défis persistants tels qu’un accès restreint à l’éducation, des opportunités limitées et une visibilité insuffisante.

L’initiative du Conrad Rabat Arzana aspire non seulement à célébrer ces talents féminins, mais également à mettre en avant ces artisanes méritantes, en leur offrant une scène prestigieuse pour exposer leur art. Ainsi, cet événement se veut un hommage à leur contribution inestimable à l’art et à l’artisanat, soulignant l’engagement de l’hôtel envers la promotion de l’égalité et de l’excellence.

Dans le cadre somptueux du Conrad Rabat Arzana, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes sera inaugurée le vendredi 8 mars par une table ronde d’exception. Cet événement, marqué par la présence d’éminentes personnalités du monde de l’art et de l’artisanat, promet des échanges enrichissants et inspirants.

Cette rencontre verra la participation de Rachida Ousbigh, artisane chevronnée, incarnant la persévérance et l’excellence dans son domaine en tant que membre de l’association The Anou, Safaa Erruas, artiste plasticienne pluridisciplinaire, dont la formation s’est achevée en 1998 aux Beaux-Arts de Tétouan, reconnue pour sa contribution significative à l’art contemporain marocain.

Bahija Sajid, étoile montante, actuellement en dernière année à la prestigieuse école des Beaux-Arts, promesse de la nouvelle génération d’artistes, sera également présente, ainsi que Hakima Lebbar, psychanalyste et fondatrice de la galerie Fan-Dok à Rabat, pionnière dans la fusion de l’art et de la psychanalyse.

Lire aussi : Avec le Rabat Arzana, Conrad Hotels & Resorts ouvre son premier hôtel au Maroc

Sous la modération de Chama Tahiri, journaliste et consultante renommée en ingénierie culturelle, cette table ronde se propose d’explorer la réalité des femmes dans les métiers d’art, tout en examinant l’évolution contemporaine qui voit l’art se rapprocher de l’artisanat et de ses processus créatifs.

Mise à l’honneur tout au long du weekend, The Anou est une coopérative marocaine unique en son genre, entièrement gérée par les artisanes elles-mêmes et qui a été saluée en 2020 par une reconnaissance internationale de la part d’une ONG de renom. Cette distinction souligne l’engagement de The Anou envers l’émancipation des femmes artisanes et la valorisation de leur savoir-faire à travers le monde. En effet, là où sur le marché classique, les artisanes ne reçoivent qu’une faible part du prix de vente de leur production, chez The Anou, elles récupèrent l’intégralité de celui-ci.

À travers un pop-up et des ateliers de tissage proposés par les artisanes, cette collaboration est l’occasion de valoriser leur savoir-faire ancestral et de soutenir une initiative qui lutte contre l’exploitation. Un moment d’échange et de transmission nécessaire pour comprendre comment ces femmes rurales apportent des solutions concrètes à leurs communautés et contribuent à bâtir le Maroc de demain, ce qui illustre l’engagement du Conrad Rabat Arzana envers cette cause.

Une expérience créative captivante se tiendra tout au long du weekend du 9 au 10 mars au Conrad Rabat Arzana. À partir de 9h du matin, samedi et dimanche, la librairie du Conrad Rabat Arzana sera le théâtre d’un workshop animé par The Anou. Cette initiative unique offre à tous les participants la possibilité de tisser leur propre création sur place, dans une ambiance conviviale et inspirante. De plus, un pop-up store sera ouvert gratuitement au public tout au long du weekend, offrant ainsi à ceux qui le désirent l’opportunité de découvrir et d’apprécier une gamme variée de créations et de produits conçus par The Anou.

Dans cette atmosphère d’art et de convivialité, le Conrad Rabat Arzana invite chaleureusement les convives non résidents à se joindre à la table du petit-déjeuner ou du déjeuner dans les différents restaurants de l’établissement, avant ou après les ateliers animés par The Anou. Une partie des revenus générés sera généreusement reversée à l’association The Anou, contribuant ainsi à soutenir leur noble cause et à promouvoir l’artisanat local.

Détails du Programme:

Vendredi 8 mars 2024 à partir de 18h:

● Table Ronde (sur invitation uniquement) et pop-up par The Anou (accès ouvert aux

non-résidents).

Samedi 9 et dimanche 10 mars 2024:

● Pop-up disponible de 9h à 18h. Accès ouvert aux non-résidents.

● Workshop de 9h à 12h et 15h-18h. Accès ouvert aux non-résidents sous réservation.

● Ouvert aux non-résidents: petit déjeuner et déjeuner à la carte au restaurant La Brise. Déjeuner à la carte à L’Oursin. Une partie des revenus sera reversée à The Anou.