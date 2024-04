Le 4ème chapitre des Disciples Escoffier révèle l’héritage culinaire féminin au Conrad Rabat Arzana

Marc O. Schumacher, Directeur général du Conrad Rabat Arzana, voit dans cette collaboration plus qu’un simple partenariat. Engagé en faveur de la promotion des jeunes talents et de leur progression au plus haut niveau de leur discipline, il exprime un enthousiasme particulier pour l’accueil de la quatrième édition des Disciples Escoffier Maroc.

Cette initiative illustre parfaitement son engagement indéfectible à favoriser l’excellence et à ouvrir des perspectives de réussite pour les nouveaux talents de la scène marocaine.

Créée en 1954 à Villeneuve-Loubet, ville natale du chef Auguste Escoffier, l’association Disciples Escoffier s’engage à préserver et promouvoir l’héritage culinaire mondial d’Escoffier, pionnier de la cuisine moderne. Le groupe honore les traditions gastronomiques des figures emblématiques telles que Carême et les mentors d’Escoffier, Dubois et Bernard. Les valeurs d’excellence, de respect et de courtoisie d’Escoffier se reflètent dans les normes élevées de compétence et d’éthique professionnelle des Disciples Escoffier. L’association enrichit ses 40.000 membres à travers des formations, des événements exclusifs et des initiatives philanthropiques, consolidant un réseau d’élite de professionnels de la gastronomie.

Lire aussi : Art et artisanat: le Conrad Rabat Arzana met les femmes créatives à l’honneur

Pour cette édition, la Femme marocaine et l’excellence culinaire féminine sont mises à l’honneur à travers la valorisation du riche terroir marocain et de ses traditions culinaires. Aux croisements d’influences berbères, arabo-musulmanes, andalouses, africaines et françaises, la gastronomie marocaine est et restera une composante essentielle du patrimoine immatériel mondial qui mérite d’être célébré.