Pour ramadan, des offres exceptionnelles au Conrad Rabat Arzana

Dans un cadre à la fois moderne et élégant, les clients sont conviés à savourer un ftour inoubliable, un éventail de mets délicats mariant les saveurs authentiques du Maroc et de la Turquie. Ces plats sublimés par des produits finement sélectionnés sont préparés par des maitres de cuisine talentueux sous la direction du Chef Aissam et deux chefs turcs spécialement arrivés d’Istanbul pour l’occasion. L’expérience gastronomique, riche en traditions et en innovations, est proposée par l’établissement à un tarif de 700 dirhams par personne, avec une offre tarifaire préférentielle pour les groupes et les sociétés.

Pour un after ftour de qualité, deux autres restaurants du Conrad Rabat Arzana, à savoir L’Oursin et Feuillage proposent tous les soirs de 22h à 1h une sélection de mignardises locales et exotiques pour 290 dirhams par personne dans un cadre qui promet sérénité et intimité.

Le Conrad Rabat Arzana propose des offres spéciales tout au long du mois de Ramadan

Et pour ceux qui recherchent une pause détente pendant le ramadan, le Conrad Rabat Arzana propose le Pass Journée Spa. Ce forfait inclut une session de luminothérapie, un massage détoxifiant et l’accès à la salle de fitness pour 900 dirhams par personne. Une opportunité de se ressourcer tant sur le plan spirituel que corporel.

Concernant les tous petits, le Club des Jeunes Voyageurs les invite à explorer leurs passions et à développer leurs talents dans un cadre ludique et stimulant ouvert chaque jour de 11h à 23h. Les enfants peuvent profiter d’une variété d’activités allant des travaux manuels au sport tout en savourant un repas équilibré, pour 350 dirhams chacun.

Enfin, pour prolonger les festivités à la fin du mois sacré, le Conrad Rabat Arzana propose un Eid Package, une offre exclusive de deux nuitées en pension complète et brunch Eid compris pour 3900 dirhams par nuitée. Ainsi, l’hôtel offre une expérience de quiétude et d’apaisement pour une matinée de fête de l’aïd mémorable.

Pour toute information et pour réserver: +212 537 74 99 99.