Les femmes créatives à l’honneur au Conrad Rabat Arzana

Dans un monde où les femmes artistes commencent à occuper une place prépondérante et à gagner en reconnaissance, tant au Maroc qu’à l’échelle internationale, la situation des artisanes reste préoccupante. Représentant 60% de la main-d’œuvre artisanale, elles demeurent toutefois en marge, confrontées à des défis persistants tels qu’un accès restreint à l’éducation, des opportunités limitées et une visibilité insuffisante.

L’initiative du Conrad Rabat Arzana aspire non seulement à célébrer ces talents féminins, mais également à les mettre en avant en leur offrant une scène prestigieuse pour exposer leur art. Ainsi, cet événement se veut un hommage à leur contribution inestimable à l’art et à l’artisanat, soulignant l’engagement de l’hôtel envers la promotion de l’égalité et de l’excellence.

Dans le cadre somptueux du Conrad Rabat Arzana, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes a été lancée le vendredi 8 mars par une table ronde qui explorait la réalité des femmes dans les métiers d’art, tout en examinant l’évolution contemporaine qui voit l’art se rapprocher de l’artisanat et de ses processus créatifs.

Une expérience créative se tiendra également tout au long de ce weekend au Conrad Rabat Arzana. Samedi et dimanche à partir de 9h, le library du Conrad Rabat Arzana devient le théâtre d’un workshop animé par The Anou, une coopérative marocaine unique en son genre, entièrement gérée par les artisanes elles-mêmes et qui a été saluée en 2020 par une reconnaissance internationale de la part d’une ONG de renom.

Cette initiative offre à tous les participants la possibilité de tisser leur propre création sur place, dans une ambiance conviviale et inspirante. De plus, un pop-up store sera ouvert gratuitement au public tout au long du week-end, offrant ainsi à ceux qui le désirent l’opportunité de découvrir et d’apprécier une gamme variée de créations et de produits conçus par The Anou.