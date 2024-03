Le Conrad Rabat Arzana reçoit la prestigieuse distinction «Quatre étoiles» par le Forbes Travel Guide Star Awards

L’établissement hôtelier Conrad Rabat Arzana vient de recevoir la prestigieuse distinction «Quatre étoiles» du Forbes Travel Guide Star Awards. Seul édifice atlantique à détenir la prestigieuse distinction «Quatre Étoiles» lors des Star Awards 2024 de Forbes Travel Guide (FTG), le Conrad Rabat Arzana continue à fasciner par sa quête d’excellence et son dévouement à offrir des expériences de voyage mémorables.

FTG est mondialement reconnu comme la référence ultime en matière de classement des hôtels, restaurants, spas et navires de croisière de luxe. Chaque année, FTG évalue et récompense les établissements qui incarnent l’essence même du service exceptionnel et de la qualité à travers le monde. L’annonce des Star Awards 2024, qui a eu lieu le 7 février, a mis en lumière le Conrad Rabat Arzana, lui offrant ainsi une place méritée parmi une élite d’établissements distingués pour leur hospitalité, leur raffinement et leur service d’exception.

Niché sur une falaise surplombant l’Atlantique, le Conrad Rabat Arzana se distingue non seulement par son emplacement, mais aussi par son architecture élégante et moderne. Le tout associé à un jardin méticuleusement entretenu et deux piscines face à la mer, qui en font le cadre idéal pour un séjour mêlant luxe à opulence.

L’un des points forts du Conrad Rabat Arzana est sans doute la qualité exceptionnelle de son service. De l’accueil chaleureux à la marocaine jusqu’au moment du check-out, le personnel est dévoué au bien-être de ses convives et s’assure qu’ils ne manquent de rien, et ce tout au long du séjour. «Nous offrons un environnement unique, conçu sur mesure pour l’expérience client et c’est ce que nous valorisons le plus», souligne Marc O. Schumacher, Directeur général du Conrad Rabat Arzana.

Situé à 15 km de Rabat, Conrad Rabat Arzana se fond harmonieusement avec sa palette de couleurs dans les sables des plages environnantes. Avec ses 120 hébergements spacieux et élégamment meublés offrant une vue imprenable sur l’océan, chaque chambre et suite offre une perspective éblouissante sur les terrasses verdoyantes du Resort à travers ses baies vitrées. Ode au raffinement et à l’opulence, la suite royale du Conrad Rabat Arzana fascine par sa surface de 623m². De la piscine à débordement offrant une vue imprenable sur l’océan Atlantique, aux vastes terrasses privées, jacuzzis et au service de majordome attentif, chaque élément a été méticuleusement conçu pour transformer vos séjours en une escapade idyllique.

Les restaurants signature La Brise, L’Oursin, Feuillage et 99 Sushi du resort rbati sont des références gastronomiques dans la capitale pour les connaisseurs avides de nouvelles saveurs. Au Conrad Spa, dans un espace élégant de 1360 m² ouvert sur une terrasse pittoresque et une piscine magnifiquement conçue, on trouve la plénitude d’un moment précieux dédié au bien-être et à la beauté.

Conrad Rabat Arzana reste fidèle à la promesse de Conrad Hotels & Resorts tout en obtenant la prestigieuse distinction «Quatre Étoiles» lors des Star Awards 2024 de Forbes Travel Guide, et ce, grâce à son engagement à offrir une expérience de voyage singulière, ancrée dans son lieu, son histoire et sa tradition.

Fondé en 1958, le célèbre Forbes Travel Guide offre une sélection méticuleuse des hôtels, restaurants et spas les plus prestigieux à travers le monde. Chaque année, une équipe d’inspecteurs professionnels anonymes parcourt le globe pour évaluer les établissements de luxe selon 500 critères exigeants. En février de chaque année, le Forbes Travel Guide dévoile la liste des établissements honorés de quatre et cinq étoiles, mettant en lumière un service d’exception. Cette reconnaissance permet aux voyageurs en quête de luxe de choisir parmi les meilleures destinations de prestige pour l’année à venir. En tant qu’autorité mondiale reconnue pour l’excellence dans l’hôtellerie, le Forbes Travel Guide a récemment ajouté le Conrad Rabat Arzana à son prestigieux palmarès annuel des Star Ratings.

«Les Star Awards de cette année reflètent la demande croissante prévue pour des expériences de voyage plus passionnantes», déclare Amanda Frasier, présidente des évaluations pour Forbes Travel Guide. Elle confie: «Ces établissements se surpassent et réinventent l’avenir du luxe en matière de design, de restauration et de bien-être. Nos lauréats 2024 comprennent encore plus de lieux exceptionnels à visiter au Moyen-Orient et en Afrique, avec un nombre record d’ajouts à la liste pour cette région. Nous félicitons tous les lauréats 2024 pour leur engagement à offrir une expérience client toujours plus innovante.»