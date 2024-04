Printemps 2024: à la découverte des offres du Conrad Rabat Arzana

Le festin de l’Aïd promet une immersion dans le luxe et la gourmandise, marquant une rupture festive après le mois sacré du ramadan. L’évasion familiale dévoile le cadre idyllique du Conrad Rabat Arzana, promesse de moments inoubliables et de détente pour toute la famille.

Au crépuscule du ramadan, un moment où l’harmonie et la convivialité embrassent les cœurs, le Conrad Rabat Arzana déploie un éventail d’offres exclusives pour sublimer la célébration de l’Aïd. L’établissement convie ses hôtes à une immersion dans un univers où le luxe et le raffinement se marient à une hospitalité sans égale.

Le package «Eid Brunch & Stay»

Dans ce sanctuaire de bien-être, les invités se verront offrir une série de prestations de première classe, un éventail de délices culinaires enrichis par un héritage traditionnel, le tout dans un environnement idyllique conçu pour la relaxation et la joie.

Le package «Eid Brunch & Stay» pour deux nuits, proposé à 3.900 dirhams, est une clé ouvrant les portes vers une oasis de confort et d’élégance. Chaque séjour promet des nuits de rêve avec une vue imprenable sur l’étendue azurée, les chambres incarnent un havre de paix sur la majestueuse côte Atlantique. Dans le prolongement de cette expérience sublime, l’option d’une nuit supplémentaire, proposée à 2.500 dirhams, assure une plongée dans une ambiance empreinte de quiétude et de douceur.

Et que serait l’Aïd El-Fitr sans son exquis festin de brunch? À 700 dirhams par personne, cet éveil des papilles est une ode aux saveurs exquises de la cuisine marocaine, le tout dans une ambiance feutrée et chaleureuse. De plus, une remise de 50% est accordée aux enfants âgés de 2 à 12 ans, pour que toute la famille puisse profiter de cette expérience gourmande. Au Conrad Rabat Arzana, chaque détail est conçu pour transformer la célébration de l’Aïd en un moment d’émerveillement inoubliable.

Offre «Évasion familiale»

Avril s’ouvre à une offre exclusive au Conrad Rabat Arzana, dévoilant un périple bercé par le luxe et l’harmonie. Les vastes chambres, dotées de vues panoramiques sur l’océan, sont le théâtre d’expériences mémorables conçues pour le partage et la détente familiale. L’offre «Évasion familiale» du Conrad Rabat Arzana, à 7.725 dirhams par nuit, englobe un éventail d’expériences et de services conçus pour enrichir le séjour des familles.

Cette formule comprend l’hébergement dans des chambres spacieuses offrant une vue imprenable sur l’océan, propices à des moments de partage et de détente. Inclus dans cette offre, les hôtes bénéficieront d’un petit- déjeuner quotidien, où des mets fins et variés rassembleront la famille autour de saveurs délicates pour commencer la journée. Les repas du soir, servis dans les restaurants de l’hôtel, La Brise ou L’Oursin, promettent une exploration culinaire accompagnée de boissons sélectionnées, dans un cadre élégant et convivial.

Les soins SPA, une invitation à la détente

Pour compléter l’expérience, une remise de 15 % sur les soins SPA invite à la détente, offrant des moments de bien-être où les mains expertes dessinent l’harmonie. L’accès au Kids Club ouvre les portes d’un monde ludique, baigné de rires et d’activités divertissantes et éducatives. Les amateurs de golf apprécieront l’inclusion d’accès privilégié aux parcours renommés de Rabat, une occasion idéale pour pratiquer le sport dans un cadre somptueux.

L’offre «Évasion familiale» du Conrad Rabat Arzana est une invitation à vivre des vacances inoubliables, où chaque détail a été pensé pour offrir détente, plaisir et moments de qualité à partager en famille.