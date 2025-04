La date de lancement de la 5G connue

Les préparatifs pour le lancement de la 5G au Maroc sont bien avancés. Citant un responsable de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), L’Économiste révèle dans son édition du 22 avril que la commercialisation effective de la 5G est prévue pour début novembre, juste avant le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations. Ce délai laisse aux opérateurs un peu moins de six mois pour tester leurs équipements, procéder aux ajustements techniques nécessaires, attribuer les fréquences et finaliser les cahiers des charges, peut-on lire.

La mise en œuvre de la 5G au Maroc débutera dans les grandes villes et s’étendra progressivement vers les zones moins denses et plus éloignées. À terme, des sites stratégiques tels que les parcs industriels, les universités, les centres de recherche, ainsi que les zones dédiées à l’offshoring et les industries comme l’automobile et l’aéronautique bénéficieront d’une couverture prioritaire. L’objectif fixé par le plan Digital Morocco 2030 est d’atteindre 25% de couverture de la population d’ici la fin 2025.

À partir de 2030, indique L’Économiste, le déploiement de la 5G devrait concerner 70% de la population marocaine, avec un objectif ambitieux : garantir une couverture nationale à l’occasion de la Coupe du Monde de football, prévue en 2030. Cette avancée permettra non seulement une meilleure retransmission des événements sportifs mondiaux, mais aussi de renforcer la connectivité internationale, d’améliorer le streaming, et de faciliter l’accès au très haut débit et aux données.

L’arrivée de la 5G aura un impact majeur sur plusieurs secteurs. Les transports intelligents bénéficieront d’une gestion optimisée de la circulation, la domotique connaîtra un développement accru, et la productivité dans les usines 4.0 et les unités industrielles de nouvelle génération s’en trouvera renforcée. L’agriculture, les services publics, ainsi que la digitalisation des procédures administratives profiteront également d’une forte impulsion.

En outre, poursuit L’Économiste, la 5G jouera un rôle crucial dans l’accélération de la digitalisation des démarches administratives et dans l’optimisation des services en ligne. Son déploiement contribuera à rendre le Maroc plus compétitif sur la scène internationale et à moderniser son infrastructure technologique.

Un élément clé de ce processus est l’accord stratégique signé fin mars entre Maroc Telecom (IAM) et Wana Corporate (Inwi), destiné à accélérer le déploiement de la fibre optique et de la 5G à travers le pays. Cet accord, d’envergure nationale, repose sur la mutualisation des infrastructures télécoms passives via deux coentreprises: Tower Co pour la 5G et FiberCo pour la fibre optique.

La coentreprise dédiée à la 5G, Tower Co, a pour mission de déployer de nouvelles tours de télécommunication et de rénover celles déjà existantes, avec un objectif de 2.000 nouvelles tours d’ici trois ans, et 6.000 tours à l’horizon 2033. Cela permettra d’offrir aux abonnés une connexion plus rapide, plus fiable et de meilleure qualité.

Quant à FiberCo, elle se concentrera sur l’accélération de l’implémentation de la fibre optique jusqu’au domicile des abonnés, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises. Ce partenariat entre les deux géants des télécommunications devrait transformer en profondeur l’infrastructure numérique du pays.