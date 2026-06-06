Marhaba 2026: la Douane annonce de nouvelles facilités au profit des MRE

Arrivée d'un ferry dans au port Tanger Med, dans le cadre de l'Opération Marhaba 2023. (Photo d'archive)

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) a publié une circulaire annonçant de nouvelles mesures en faveur des Marocains résidant à l’étranger (MRE), à l’occasion de l’opération Marhaba 2026.

«À l’instar des années précédentes, un dispositif spécifique, articulé autour de mesures organisationnelles, procédurales, logistiques et de communication, est mis en œuvre afin de garantir l’accueil des Marocains résidant à l’étranger dans les meilleures conditions d’efficacité, de fluidité et de célérité», indique l’ADII, qui affirme mobiliser l’ensemble de ses services centraux et extérieurs pour contribuer à la réussite de l’opération Marhaba 2026.

En effet, précise l’ADII, l’opération Marhaba 2026 s’inscrit dans la continuité des efforts engagés pour simplifier les procédures au profit des MRE et sera marquée par plusieurs nouvelles mesures de facilitation.

La première concerne le relèvement du plafond de la franchise accordée aux MRE en retour définitif au Maroc. Jusqu’à présent, ceux-ci bénéficiaient, en plus de leurs effets de déménagement, d’une exonération des droits de douane et autres taxes à l’importation pour leurs effets personnels et objets dépourvus de caractère commercial, dans la limite de 30.000 dirhams. Compte tenu de l’inflation, ce plafond a été porté à 40.000 dirhams, annonce l’administration.

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La deuxième mesure phare concerne l’admission temporaire (AT) des véhicules immatriculés sur la base d’un certificat provisoire d’immatriculation (CPI). L’ADII rappelle qu’en vertu de la circulaire n° 6568/311 du 30 mai 2024, ces véhicules peuvent être admis temporairement au Maroc à condition que le CPI soit établi au nom du souscripteur de l’AT.

Dans un souci de simplification des procédures, l’administration douanière annonce qu’il sera désormais possible d’effectuer ces opérations sur la base d’une procuration délivrée par le titulaire du CPI. Une mesure destinée à offrir davantage de souplesse aux usagers concernés.

Accompagnement des porteurs de projets

Les nouvelles dispositions portent également sur l’accompagnement des MRE porteurs de projets. Dans le cadre de la dynamique nationale visant à encourager l’investissement des Marocains du monde au Maroc, l’ADII annonce la création d’une cellule dédiée au conseil et à l’accompagnement douanier de cette catégorie d’investisseurs.

Cette structure aura pour mission d’orienter les MRE porteurs de projets et de les assister dans leurs démarches liées aux procédures douanières, afin de faciliter la concrétisation de leurs investissements.

Pour bénéficier des prestations de cette cellule, il suffit d’en formuler la demande via l’adresse électronique suivante: MDMconseil@douane.gov.ma, explique-t-elle.

L’ADII précise que l’ensemble de ces nouvelles mesures, ainsi que les dispositions douanières destinées aux MRE, dans leur version actualisée, sont regroupées dans le guide «Marocains du Monde 2026», désormais disponible sur le portail de l’administration.

Ce document récapitule les procédures, facilités et avantages accordés aux MRE afin de les accompagner dans leurs démarches lors de leur séjour au Maroc ou dans le cadre de leurs projets d’investissement.