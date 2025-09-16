Marhaba 2025: plus de 4,6 millions de MRE accueillis, en hausse de 11%

Clap de fin pour la 25ème édition de l’opération Marhaba, qui a enregistré un afflux sans précédent: plus de 4,6 millions de MRE ont franchi les frontières du Royaume, soit une progression de 11 % par rapport à l’année précédente.

Durant la période allant du 10 juin au 15 septembre, plus de 4,6 millions de MRE ont été accueillis, soit une progression de près de 11% par rapport à 2024, a indiqué la directrice de communication de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, Sanae Dardikh, notant que ce chiffre témoigne non seulement du lien fort qui existe entre les MRE et le Maroc, mais également de l’ampleur de la mobilisation humaine et logistique déployée pour l’accompagnement du retour des Marocains du monde dans leur pays d’origine.

Cette édition de l’opération Marhaba, avec plus de trois mois de mobilisation, a été marquée par une gestion fluide des flux, notamment pendant les périodes de pointe, qui ont enregistré plus de 86.000 passages quotidiens, a fait savoir Sanae Dardikh dans une déclaration à la MAP.

Elle a, dans ce sens, rappelé que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a assuré, aux côtés des différents partenaires institutionnels, le déploiement d’un dispositif articulé autour de 26 sites d’accueil au Maroc et à l’étranger, avec l’appui de 1.000 personnes ressources, dont des assistantes sociales, des médecins et des infirmiers.

Le volet d’accompagnement médico-social, l’axe central du dispositif, a permis d’apporter un appui direct à plus de 88.000 MRE, dont plus de 22.000 cas d’accompagnement administratif et douanier, plus de 7.500 cas de prise en charge médicale, avec des cas critiques ayant nécessité des évacuations d’urgence aux CHUs les plus proches, et plus de 1.575 aides directes au transport, a-t-elle ajouté.

Au delà des chiffres, l’opération Marhaba illustre l’attention particulière qu’accorde le Souverain aux Marocains résidant à l’étranger et l’engagement constant de la Fondation Mohammed V pour la solidarité et de l’ensemble de ses partenaires pour la mise en place chaque année d’un dispositif d’accueil et de mesures d’accompagnement adaptés aux besoins des MRE, a relevé la responsable.

Le volet médical a été particulièrement présent dans les interventions de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, afin d’assurer la sécurité des voyageurs et de leurs familles. Au port de Tanger Med, un nourrisson de quatre mois souffrant de détresse respiratoire a reçu une stabilisation immédiate avant son transfert vers le CHU, permettant la reprise de sa respiration. Dans le même site, un adulte diabétique, en provenance de Suisse, victime d’un coma hypoglycémique, a été réhydraté et évacué en urgence, outre d’autres cas médicaux urgents.

Pour sa part, Omar Moussa Abdellah, responsable des projets et superviseur de l’opération Marhaba au sein de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a noté que l’opération a enregistré cette année une affluence record de MRE, avec plus de 4,6 millions d’arrivées, relevant que l’opération «s’est bien déroulée», et que les périodes de pointe ont été gérées avec succès lors des phases d’entrée et de sortie.

Il a, en outre, souligné que la mobilisation de l’ensemble de ces ressources humaines et logistiques par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, en coordination avec ses partenaires, illustre le cœur de sa mission humanitaire, qui est d’être aux côtés des MRE et de leur apporter assistance quand c’est nécessaire, que ce soit une assistance médicale d’urgence, un accompagnement dans les démarches douanières et administratives ou un appui en matière de transport, affirmant dans ce sens que l’opération Marhaba 2025 a connu un succès considérable.

L’édition 2025 s’est, par ailleurs, distinguée par l’ouverture, sur Hautes Instructions Royales, de deux nouveaux sites à Dakhla et Laâyoune.