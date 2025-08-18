Opération Marhaba: la phase retour amorcée dans de bonnes conditions

Comme chaque année, l’été constitue un moment charnière pour des millions de Marocains établis à l’étranger.

Après avoir passé leurs vacances dans le Royaume, un temps fort, marqué par leurs retrouvailles familiales et leur retour à leurs origines, l’heure est, désormais, au voyage retour. Depuis la mi-août, la phase de retour de l’opération Marhaba 2025 a démarré progressivement, et connaîtra son pic à la fin du mois, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, dans son édition de ce mardi 19 août.

Les données publiées par la Direction générale espagnole de la protection civile et des urgences sont révélatrices: 624.675 voyageurs et 154.549 véhicules avaient déjà regagné l’Europe via les ports espagnols au 17 août. Cela représente une progression d’environ 4,2% pour les passagers et 4% pour les véhicules, par rapport à 2024.

Fait notable: cette augmentation intervient malgré une baisse de 337 rotations maritimes (–10,3 %), ce qui souligne une meilleure optimisation des traversées.

La seule journée du 16 août a concentré 89 traversées, transportant 40.665 passagers et 9.501 véhicules, précise le quotidien. Ces volumes traduisent la densité du trafic et l’importance stratégique des ports de la région du détroit de Gibraltar dans la mobilité des MRE.

Au-delà du transport, l’opération repose aussi sur un dispositif d’accompagnement sanitaire et social. Au 16 août, 51 services médicaux et 1.101 prestations sociales avaient été assurés, allant de l’assistance médicale d’urgence aux aides administratives et sociales. Ces dispositifs visent à garantir un retour fluide et sécurisé, en particulier pour les familles nombreuses et les personnes vulnérables.

Sur le plan des liaisons, les ports marocains du nord dominent largement. La ligne Tanger Med–Algésiras concentre 43,2% du trafic des véhicules, confirmant son rôle de hub principal. Elle est suivie par la ligne Ceuta–Algésiras (17,6%) et Tanger Ville – Tarifa (13,9 %).

Par rapport à 2024, la liaison Ceuta–Algésiras affiche une progression de 1,6% des passagers et 4% du trafic automobile. Cette tendance s’explique par une nouvelle stratégie adoptée par certaines familles: un seul membre effectue la traversée en voiture, chargé des bagages, tandis que le reste du foyer rejoint l’Europe en avion, une pratique de plus en plus répandue, pour gagner du temps et réduire la fatigue du voyage.

Au-delà des flux de passagers, l’opération Marhaba revêt une portée économique et sociale considérable. Chaque été, les MRE injectent plusieurs milliards de dirhams dans l’économie nationale à travers leurs dépenses en hébergement, restauration, transport, achats et transferts financiers. Leur présence booste le tourisme interne, et contribue au dynamisme de secteurs comme le commerce, l’artisanat et l’immobilier.

L’organisation du retour s’avère donc cruciale, car elle conditionne la qualité de l’expérience des MRE. Les autorités marocaines et espagnoles coordonnent ainsi de près leurs efforts, afin d’anticiper les pics d’affluence et fluidifier la circulation des voyageurs.

L’opération Marhaba, qui existe depuis 1987, a acquis une dimension logistique et humaine unique au monde. Elle mobilise chaque été des milliers d’agents, de bénévoles et d’infrastructures des deux rives du détroit. Pourtant, elle reste soumise à de multiples défis: congestion des routes, files d’attente aux ports, conditions climatiques ou encore longues attentes.

En 2025, les premiers bilans laissent apparaître une organisation maîtrisée et une hausse soutenue des flux, ce qui conforte l’importance stratégique de ce dispositif. À l’approche de la fin août, la phase de pointe mettra toutefois les capacités portuaires et logistiques à rude épreuve.