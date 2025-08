Marhaba 2025: les chiffres démentent la baisse des arrivées des MRE

Aucune baisse, bien au contraire. Alors que des spéculations circulaient sur une supposée baisse de fréquentation des MRE cet été, les données livrées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité viennent contredire catégoriquement ces allégations. «Au 4 août courant, 2.789.197 Marocains du monde ont franchi les frontières nationales, soit une hausse significative de 10,37% par rapport à la même période en 2024», rapporte le quotidien L’Économiste dans son édition du jeudi 7 août.

«Ces chiffres enregistrés révèlent une hausse du nombre de Marocains du monde arrivant au pays via les différents points de passage et frontières durant cet été, contrairement à certaines rumeurs infondées», a affirmé Omar Moussa Abdellah, responsable des projets et superviseur de l’Opération Marhaba, invité de l’émission Obour sur Radio Tanger-Med.

Outre le flux humain, le nombre de véhicules entrant au Maroc reflète également cette dynamique haussière. 338.360 voitures ont accédé au territoire national depuis le lancement de l’opération le 10 juin, enregistrant une augmentation de 3,74%. Le port de Tanger Med, épicentre de ce grand mouvement transfrontalier, accueille à lui seul plus d’un tiers des MRE arrivant par voies maritimes et terrestres, avec 555.753 passagers et 175.808 véhicules, soit 35,87% des arrivées. «L’aérien n’est pas en reste. L’aéroport Mohammed V de Casablanca enregistre 320.395 arrivées, représentant 25% des MRE ayant opté pour cette voie», précise L’Économiste.

Le succès de cette édition 2025 tient aussi à la mobilisation exceptionnelle des équipes de la Fondation Mohammed V, appuyées par plusieurs services de l’État. 45.465 services sociaux, médicaux et administratifs ont été fournis aux voyageurs, dont 2.858 prestations médicales, 50 évacuations d’urgence et une assistance à plus de 800 automobilistes en panne ou en difficulté.

Pour Jaafar Ameyer, directeur du port passagers de Tanger Med, cette plateforme constitue «la principale porte d’entrée des membres de la communauté marocaine au pays, avec une croissance de 6% du nombre de passagers et 4% du trafic automobile par rapport à 2024».

Alors que la phase retour s’amorce, les autorités redoublent de vigilance pour maintenir la fluidité du trafic. À Tanger Med, des mesures ont été prises pour éviter la congestion, notamment l’obligation pour les passagers de présenter un billet avec date et heure fixes entre le 1er et le 31 août. L’objectif est de réguler les flux en tenant compte des capacités des navires et d’éviter les embouteillages dans les zones portuaires.

Les voyageurs sont ainsi invités à vérifier leurs horaires via les aires de repos de Tanger Med et Ksar Sghir, ou encore sur les plateformes numériques des compagnies maritimes. Ils sont également encouragés à éviter les périodes de forte affluence, notamment les week-ends et la dernière semaine du mois.

Au-delà des chiffres et des dispositifs logistiques, cette dynamique témoigne d’un fait incontestable. Le lien affectif entre les MRE et le Maroc demeure profondément ancré. «Leur affluence, malgré les contraintes logistiques et les coûts du déplacement, est la preuve d’un attachement intact et d’une confiance renouvelée envers les dispositifs mis en place pour les accueillir», conclut L’Économiste.