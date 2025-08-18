«Les transferts des MRE pourraient dépasser les recettes du secteur de l’automobile ou des phosphates», assure un économiste

De simples transferts de solidarité familiale, les envois de fonds des Marocains résidant à l’étranger (MRE) se transforment désormais en véritables leviers d’investissement. Hautes technologies, tourisme, immobilier moderne ou industrie: la nouvelle génération de MRE, instruite et novatrice, voit dans le Maroc un terrain privilégié pour déployer ses capitaux et ses idées.

«Les investissements des MRE dans leur pays d’origine portent de plus en plus sur des secteurs utilisant les hautes technologies, car la génération actuelle est suffisamment instruite, armée de diplômes et plus novatrice que les premières générations», souligne le chercheur en droit des affaires et de l’économie, Badr Lazrak, dans un entretien accordé à Le360.

Les MRE, poursuit-il, manifestent un intérêt croissant pour des projets touristiques, l’immobilier de nouvelle génération ainsi que pour les industries. À ses yeux, le Maroc demeure une destination de choix pour ses ressortissants établis à l’étranger.

Les chiffres confirment cette tendance: lors du premier semestre 2025, les transferts en devises des MRE ont atteint 50 milliards de dirhams. En 2024, ce flux s’était établi à environ 120 milliards de dirhams. «Autrefois, ces transferts étaient destinés à la solidarité familiale, mais aujourd’hui ce sont des investissements qui englobent l’ensemble des secteurs porteurs», précise Lazrak. Et d’ajouter: «Ces montants en devises pourraient dépasser les recettes de certains secteurs comme l’automobile ou les phosphates.»

Le chercheur met également en avant l’attachement des MRE à leur pays d’origine, visible dans la régularité de leurs voyages. L’opération Marhaba 2025 en est une illustration concrète. «Contrairement aux fausses allégations de nos adversaires, le Maroc a bel et bien accueilli, à la mi-août, près de 3 millions de MRE, soit une hausse de 10% par rapport à la même période de l’an dernier, alors même que l’opération ne prendra fin que le 15 septembre», rappelle-t-il.

Des flux financiers toujours plus importants, des secteurs de plus en plus diversifiés et une fidélité intacte au pays d’origine: les MRE apparaissent comme un moteur stratégique de l’économie marocaine. Leur rôle dépasse aujourd’hui la simple solidarité pour s’inscrire dans une dynamique de croissance et d’innovation capable de rivaliser avec les filières d’exportation traditionnelles.