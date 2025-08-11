MRE: Driss El Yazami salue un attachement indéfectible au Maroc

Dans un entretien avec Le360, le président du Conseil de la communauté marocaine de l’étranger (CCME), Driss El Yazami, a mis en lumière la force des liens qui unissent les Marocains résidant à l’étranger (MRE) à leur pays d’origine. Un attachement qui se manifeste, selon lui, autant par les retours réguliers au pays que par une solidarité économique tangible.

«En plus du retour au pays lors des vacances d’été et des fêtes religieuses, l’attachement des Marocains à leur pays d’origine se manifeste par une solidarité active. Cette entraide se traduit par les transferts d’argent qui sont de véritables ballons d’oxygène, aidant à améliorer la situation financière de centaines de milliers de familles. Ces montants contribuent également à la réalisation de projets locaux», a-t-il souligné.

Une communauté de plus de six millions de personnes

Estimée à plus de six millions d’individus répartis à travers le monde, la communauté marocaine de l’étranger constitue un relais stratégique pour le développement national. Driss El Yazami plaide pour la simplification des démarches administratives grâce à la digitalisation: «Nous sommes aujourd’hui à plus de six millions de personnes auxquelles il faut faciliter les différentes démarches administratives, notamment à travers la digitalisation qui permet de toucher un maximum de personnes».

Il cite en exemple la prise de rendez-vous avec les consulats ou encore l’obtention de documents désormais dématérialisés, tout en relevant qu’«il reste des améliorations à faire dans ce domaine».

Initiatives et contribution au développement

Symbole de cet engagement, la 5ème rencontre des associations des Marocains du monde participant au développement se tient ce week-end à Imilchil. «C’est une initiative que nous soutenons depuis plusieurs années», a déclaré le président du CCME.

Il a également évoqué le concept de mobilité circulaire, c’est-à-dire les investissements réalisés par les MRE à la fois dans leur pays de résidence, leur pays d’origine et au Maroc.

Ambassadeurs culturels et montée en puissance des femmes

Au-delà de leur contribution économique, Driss El Yazami qualifie les Marocains du monde «d’acteurs de la culture marocaine». Environ 370 jeunes créateurs marocains du monde ont participé au Salon International de l’Édition et du Livre 2025, et de nombreux artistes marocains ont pris part à diverses manifestations culturelles.

Le président du CCME se félicite également de la féminisation croissante de cette communauté: «Si on prend la littérature, de nombreuses romancières marocaines écrivent en français, en espagnol, en anglais et en allemand». Autre motif de satisfaction: le niveau de qualification. «20% des MRE ont le niveau BAC+6», a-t-il précisé.

Un hommage à la communauté marocaine de Belgique

Le 15 août prochain à Nador, le CCME rendra hommage à la communauté marocaine de Belgique en présentant l’ouvrage Belgica Biladi. Une histoire belgo-marocaine, déjà dévoilée à Bruxelles. La version en arabe sera ensuite présentée à Saïdia et Al Hoceïma, «afin de permettre également aux Marocains en vacances de découvrir cet ouvrage», conclut Driss El Yazami.