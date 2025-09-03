Aéroport d’Oujda-Angad: plus de 800.000 passagers enregistrés depuis janvier (+14%)

L’aéroport international d’Oujda-Angad, véritable vitrine de l’Oriental, connaît une activité en forte expansion. Selon les derniers chiffres communiqués par sa direction, plus de 800.000 voyageurs ont transité par cette infrastructure depuis janvier, un record qui confirme son importance croissante dans le paysage aérien national.

«Ce résultat exceptionnel est principalement dû à l’augmentation notable du trafic aérien, particulièrement après le lancement de nouvelles liaisons domestiques et internationales», déclare Saïd Benbouazza, directeur de l’aéroport. «Cette dynamique consolide le rôle de l’aéroport comme maillon vital reliant la région aux autres villes du Royaume et aux grandes capitales étrangères», ajoute-t-il.

La diaspora marocaine occupe une place importante dans ce flux. L’aéroport a accueilli près de 120.000 membres de notre diaspora, tandis qu’environ 96.000 ont pris le départ d’Oujda. «Cela démontre à quel point notre plateforme est devenue la principale porte d’accès des Marocains du monde vers leurs familles dans l’Oriental», confirme Benbouazza.

Parmi les nouveautés, plusieurs liaisons domestiques ont été programmées: Tanger, Rabat, Marrakech et Agadir, à raison de trois vols hebdomadaires pour chacune, en plus des deux vols quotidiens assurant la connexion entre Oujda et Casablanca. Une offre qui, selon la direction, contribue directement à «stimuler le tourisme interne et à encourager l’investissement dans la région».

Les observateurs considèrent désormais l’aéroport d’Oujda-Angad comme un levier majeur du développement économique et touristique. En tant que carrefour stratégique, il accroît l’attractivité de la région de l’Oriental et consolide sa position sur la carte nationale et internationale des destinations marocaines en pleine émergence.