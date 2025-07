Aéroports 2030: nouvelles nominations à l’ONDA

De g à d: Hicham Rahil et Abdelhalim El Karimi, respectivement directeurs de l’Exploitation aéroportuaire et de la Navigation aérienne.

L’Office national des aéroports entre dans une phase d’exécution stratégique. Deux figures de haut niveau viennent d’être nommées à la tête de la navigation aérienne et de l’exploitation aéroportuaire.

Abdelhalim El Karimi, ingénieur de l’École polytechnique et de Télécom Paris, a fait ses preuves dans plusieurs secteurs de pointe avant de rejoindre l’ONDA où il passe 14 ans à la direction des systèmes d’information, en y installant une culture de la performance technologique et du pilotage stratégique. Il prend aujourd’hui la main sur la navigation aérienne, avec la mission d’en faire un levier de souveraineté, de sécurité et d’innovation.

Hicham Rahil, docteur en mathématiques appliquées, est un pur produit de l’institution. Formé au contrôle aérien, il connaît parfaitement le terrain, pour avoir dirigé plusieurs plateformes clés du réseau national. À la tête de l’exploitation aéroportuaire, il aura la responsabilité d’orchestrer la transformation des services au sol, dans un contexte de standards internationaux de plus en plus exigeants.

«Ce repositionnement managérial reflète la volonté d’inscrire la transformation des aéroports marocains dans une dynamique humaine, progressive et maîtrisée. L’ONDA investit dans les compétences internes, valorise les parcours engagés, et structure son action autour de profils capables d’anticiper les évolutions du secteur à l’échelle internationale», souligne l’ONDA dans son communiqué.