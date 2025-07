ONDA: une étude pour mieux prévenir le «risque animalier» dans les aéroports

L’Office national des aéroports (ONDA) a lancé, ce lundi 14 juillet, une consultation pour la réalisation d’une étude sur la faune présente sur et aux abords des aéroports. L’appel d’offres est structuré en six lots, correspondant chacun à un aéroport: Fès-Saïs, Nador-El Aroui, Oujda-Angad, Tétouan-Saniat R’mel, Al Hoceima-Chérif El Idrissi et Dakhla.

Selon la documentation jointe à l’appel d’offres, l’étude s’étalera sur une durée d’un an et s’appuiera sur les résultats d’observations et d’écoutes effectuées tout au long de l’année. Elle prévoit une présence minimale sur le terrain de dix jours par saison, en cohérence avec les périodes clés de migration ou de passage des oiseaux, à déterminer en coordination avec chaque aéroport. Des interventions ponctuelles pourront également être requises à la demande de l’autorité aéroportuaire en cas d’événement particulier.

Le prestataire devra réaliser un inventaire et une étude de la faune dans l’aéroport et son voisinage en précisant essentiellement les données météorologiques, l’espèce et le nombre, le comportement, la répartition, l’abondance, les mouvements, les types et altitudes des vols, les cycles biologiques, les phases de nidification, la localisation des nids, les phases de stationnement, les phases de migration, les phases d’hivernage, etc.

Lire aussi : Espagne: un Embrayer de Royal Air Maroc percute un gros oiseau, le vol retour Madrid-Casablanca annulé

Il sera amené également à définir les zones sensibles de l’aéroport et son voisinage qui ont un caractère particulier en liaison avec l’étude de la faune demandée et proposer des techniques d’aménagement de l’aéroport et son voisinage, afin de défavoriser la pression de la faune sur l’aéroport en fonction des saisons.

Par ailleurs, le cabinet d’étude sélectionné devra assurer une formation théorique et pratique d’une durée minimale de trois jours, sur site, à destination du personnel chargé de la prévention et de la lutte contre le péril animalier. Cette formation visera à renforcer les capacités internes en matière d’identification des espèces (oiseaux et mammifères), d’analyse de leurs comportements, et de gestion des risques liés à la faune en environnement aéroportuaire.