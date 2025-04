ONDA: nomination d’un nouveau directeur à la tête de l’aéroport de Dakhla

Après Casablanca, Tétouan, Al Hoceima, Laayoune, Zagora, Nador et Agadir, c’est au tour de Dakhla de bénéficier d’une gouvernance de proximité, à la hauteur des ambitions de la stratégie «Aéroports 2030». L’Office national des aéroports (ONDA) vient de nommer Badreddine Berrachid, nouveau directeur de l’aéroport Dakhla.

La cérémonie a eu lieu ce vendredi 25 avril 2025, en présence de Adel El Fakir, directeur général de l’ONDA. Il s’agit du huitième changement de gouvernance à l’échelle nationale en moins d’un an.

Cette nomination intervient alors que l’aéroport de Dakhla enregistre au premier trimestre 2025 une hausse de 14% de son trafic par rapport à la même période de 2024, totalisant plus de 70.000 passagers, indique l’ONDA dans un communiqué. Le trafic international affiche une progression de 56 %, signe d’un rayonnement grandissant de la région à l’échelle internationale.

Entre les grands projets touristiques, l’essor de la pêche, les investissements dans les énergies renouvelables, l’émergence d’une zone logistique atlantique et la connexion croissante avec l’Afrique subsaharienne, la ville est en grande mutation.

Cette dynamique se reflète dans la connectivité aérienne: Dakhla est reliée à Casablanca par deux fréquences quotidiennes assurées par la RAM, et à d’autres villes marocaines comme Agadir, Laâyoune et Rabat. À l’international, Paris, Madrid, Lanzarote et Las Palmas sont désormais accessibles avec jusqu’à 2 vols hebdomadaires via RAM, Transavia, Ryanair et Binter.

Avec une croissance régulière du trafic et une connectivité en développement, l’aéroport de Dakhla est amené à s’adapter aux nouveaux enjeux de mobilité, d’accueil et d’efficacité opérationnelle mis en place dans la nouvelle stratégie «Aéroport 2030».

L’objectif affiché par l’ONDA est de renforcer les capacités de l’aéroport, d’améliorer l’expérience passager et d’accompagner la montée en charge progressive liée à l’activité touristique, mais aussi aux dynamiques économiques régionales.

La nomination d’un nouveau directeur s’inscrit dans cette logique d’adaptation managériale et opérationnelle.

À travers la nomination de nouveaux directeurs dans ses aéroports, l’ONDA met en place les jalons de sa stratégie «Aéroport 2030» visant à moderniser les infrastructures, améliorer l’expérience passager, fluidifier les parcours et renforcer l’intégration régionale.