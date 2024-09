ONDA: la nouvelle envergure de l’aéroport Fès-Saïss, après ses travaux d’extension

L’ONDA vient de dévoiler le projet d’envergure qui a été réservé à l’extension et au réaménagement des installations terminales de l’aéroport Fès-Saïss, une initiative, indique Les Inspirations Éco de ce mardi 11 septembre 2024, qui «a pour objectif de porter la capacité annuelle de l’aéroport de Fès de 2 à 5 millions de passagers par an».

«Le projet, dont le budget prévisionnel maximum est fixé à 600 millions de dirhams, vise à doter l’aéroport de Fès des infrastructures et installations techniques nécessaires pour assurer le bon déroulement de l’activité aérienne», ajoute le quotidien.

Ce chantier porte principalement sur l’extension du terminal passagers, qui atteindra une superficie totale d’environ 46.000 mètres carrés, une expansion qui comprend non seulement l’agrandissement des espaces existants, mais aussi la construction de nouvelles zones, qui permettront d’augmenter significativement les capacités d’accueil de l’aéroport.

Conçu sur deux niveaux, le nouveau terminal sera pourvu d’un sous-sol, d’une superficie de 13.590 m², qui «abritera le système de tri des bagages ainsi que divers locaux techniques et de support», détaille Les Inspirations Éco.

Quant au premier niveau, édifié sur une superficie de 32.150 mètres carrés, il regroupera l’ensemble des «fonctionnalités essentielles à l’expérience voyageur», relaie le quotidien, qui les énumère: des halls de départ et d’arrivée, des comptoirs d’enregistrement, des postes d’inspection filtrage (PIF), des salles d’embarquement, des postes de contrôle de la police et des douanes, ainsi que des espaces dédiés aux compagnies aériennes et aux services d’assistance au sol.

Selon Les Inspirations Éco, «parallèlement au lancement du projet d’extension, l’ONDA a initié un concours visant à sélectionner les meilleures propositions pour la réalisation des études architecturales et le suivi des travaux. Ce concours met l’accent sur plusieurs aspects clés, dont l’harmonisation visuelle entre les nouvelles extensions et les structures existantes ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs».

Les architectes participants sont appelés à concevoir non seulement l’extension de cette aérogare, mais aussi à proposer un «relooking de la façade existante», pour assurer sa «cohérence esthétique globale».

Ce projet comprend aussi la «création d’espaces verts, des parkings pour les véhicules et les taxis», de même que l’aménagement des voies d’accès et des circuits pour les VIP, ainsi que pour les chauffeurs d’entreprises spécialisées dans les services de véhicules loués.

«Un aspect particulièrement novateur de ce projet réside dans son engagement fort en faveur du développement durable», écrit Les Inspirations Éco, qui précise que «les cahiers des charges [de ce projet définissent le fait] que les bâtiments devront être conçus dans l’objectif d’obtenir une certification HQE (pour Haute qualité environnementale) de niveau ‘excellent’».