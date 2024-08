Aéroports: quatre projets qui dynamisent les capacités aéroportuaires du Maroc

À partir du 17 septembre 2024, l’ONDA procèdera à l’ouverture des plis des appels d’offres relatifs aux travaux d’extension de quatre aéroports. Le but est d’augmenter la capacité d’accueil des aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès, étant donné que certains aéroports ont déjà atteint, voire dépassé, leurs capacités d’accueil.

La capacité globale dans ces quatre aéroports sera donc portée à 35 millions de passagers par an, annonce Les Inspirations Éco de ce lundi 26 août. «La capacité de l’aéroport de Marrakech-Ménara, qui est actuellement de 7,4 millions de passagers par an, sera portée à 16 millions dans le cadre du programme de développement des capacités aéroportuaires de l’ONDA», écrit le quotidien.

Ce projet comprend le réaménagement et l’extension du terminal passager pour porter sa superficie à environ 142.000 m², et la réalisation d’infrastructures routières, notamment l’extension du parking véhicule côté ville.

L’aéroport d’Agadir-Al Massira, dont la capacité actuelle est de 2,6 millions de passagers par an, passera à 7 millions de passagers annuellement.

Ce projet comprend le réaménagement et l’extension du terminal passagers pour atteindre une superficie globale d’environ 75.000 m², comportant 23.800 m² de réaménagement du terminal existant et 51.200 m² environ de l’extension en plus de l’aménagement extérieur, l’extension des voies d’accès et du parking destiné aux véhicules.

«S’agissant de l’aéroport Tanger-Ibn Batouta, le projet de construction de nouvelles installations terminales de cette enceinte permettra d’augmenter la capacité de cette plateforme à 7 millions de passagers par an, contre 2 millions actuellement. Il sera question de construire un nouveau terminal passagers d’une superficie globale de 70.000 m² avec un cœur central et une jetée permettant d’assurer l’embarquement au contact. À cela, s’ajoutent la construction d’une nouvelle tour de contrôle, la réalisation des infrastructures routières et l’aménagement d’un parking véhicules», écrit Les Inspirations Éco.

Le projet d’extension et de réaménagement des installations terminales de l’aéroport de Fès-Saïss a pour but de porter la capacité de cette plateforme à 5 millions de passagers par an, contre 2 millions actuellement.

Ce projet comprend le réaménagement et l’extension du terminal passagers pour atteindre une superficie globale de 32.150 m² au niveau zéro, alors que le sous-sol atteindra une surface de 13.600 m², après l’achèvement des travaux d’extension.

À cela, s’ajoutent la réalisation des infrastructures routières et l’aménagement extérieur, ainsi que l’extension du parking des véhicules.