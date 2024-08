Tourisme: les grandes ambitions de l’aéroport d’Agadir

En prévision de la Coupe du Monde 2030, l’Office national des aéroports (ONDA) veut porter la capacité d’Agadir Al Massira à 7 millions de passagers par an, à travers l’extension et le réaménagement des installations terminales de la plateforme.

Le magazine Challenge, qui rapporte l’information, indique qu’à cet effet, l’Office vient de lancer un appel d’offres avec présélection concernant ces travaux. Le chantier est divisé en deux lots. «Le premier porte sur le réaménagement et l’extension du terminal passagers pour atteindre une superficie globale de 75 000 m² environ, comportant 23.800 m² de réaménagement du terminal existant et 51 200 m² environ de l’extension», lit-on.

Le second lot est en rapport avec les infrastructures routières, à savoir l’aménagement extérieur et l’extension de voies d’accès et du parking véhicules.

Dans son annonce, l’ONDA précise que le dépôt et le retrait, par les concurrents, des dossiers d’admission s’effectuent «obligatoirement» par voie électronique via le portail des marchés publics, dans les conditions fixées par l’arrêté relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics. L’ouverture des plis est prévue le mardi 17 septembre 2024, à 10h00.

«Le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a souligné, en mai dernier, que la capacité des aéroports de Marrakech, Agadir et Tanger serait doublée, en vue de se mettre au diapason de la dynamique que connait le transport aérien», rappelle le magazine.

Le Maroc, qui se prépare pour accueillir d’importants événements dans les années à venir, œuvre à porter la capacité des aéroports du pays à 80 millions de passagers par an, au lieu des 40 millions actuellement.