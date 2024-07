Panne informatique mondiale: quel impact sur le trafic aérien au Maroc?

La panne informatique mondiale qui a touché des services de Microsoft a affecté les systèmes de réservation et de gestion des vols de nombreuses compagnies aériennes à travers le monde. Contactée par Le360, une source à l’Office national des aéroports (ONDA) assure que les vols au départ du Maroc ne sont actuellement pas perturbés.

Cependant, l’interconnexion internationale du système de transport aérien rend ces perturbations possibles, voire très probables. «La récente panne informatique a seulement touché les compagnies aériennes utilisant le système Microsoft. En cas de crise, un mode alternatif, dit « mode dégradé manuel », est mis en place. Pour les compagnies aériennes opérant au Maroc qui ont été impactées, ce mode de gestion a été activé afin de continuer à assurer l’enregistrement des passagers et la gestion des vols», fait-on savoir.

«Il est néanmoins possible que des perturbations du trafic surviennent, notamment si des avions en provenance de pays et de compagnies touchés arrivent en retard, ce qui pourrait créer un effet boule de neige», estime notre source.

Du côté de Royal Air Maroc (RAM), la situation semble être également sous contrôle. «RAM n’a pas été impactée par la récente panne informatique mondiale, du moins pour le moment. Nous utilisons un système informatique qui n’est pas relié aux services de Microsoft, ce qui nous permet de maintenir nos opérations sans interruption. Bien que le système de réservation Amadeus soit partiellement affecté, cela ne touche que les ventes en ligne. Tous les autres canaux de vente, tels que les agences de voyages et nos agences commerciales, restent pleinement opérationnels», assure-t-on au niveau du transporteur national.

Le site Internet et l’application mobile de RAM sont de nouveau opérationnels après des perturbations causées par une panne mondiale d’un prestataire informatique tiers.

Tous les services sont désormais rétablis. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) July 19, 2024

En France, cette panne a épargné les systèmes informatiques du groupe Aéroports de Paris (ADP), gestionnaire des aéroports de la capitale, mais engendre tout de même des perturbations. La situation a «un impact sur les opérations des compagnies aériennes concernées à Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly: ralentissement des enregistrements, retards et suspension temporaire de certains programmes de vols», a indiqué à l’AFP le groupe ADP.

De leur côté, les opérations aériennes d’Air France sont «perturbées dans certaines escales», a annoncé la compagnie aérienne. Les vols déjà en cours ne sont pas affectés, a-t-on ajouté, sans préciser quelles lignes étaient concernées. Si l’application et le site Internet d’Air France fonctionnent normalement, les plateformes téléphoniques de relation client risquent en revanche d’être partiellement inopérantes pour cause de saturation.

La compagnie aérienne néerlandaise KLM, partie du groupe Air France-KLM, a annoncé avoir dû suspendre «la majeure partie de ses opérations, la panne informatique rendant impossible la gestion des vols». À l’aéroport de Beauvais, en région parisienne, d’où opèrent les compagnies à bas coûts Ryanair et Wizz Air, les opérations se déroulent normalement, selon le tableau en direct des vols et arrivées sur le site Internet de l’aérogare.

En Espagne, l’ensemble des aéroports connaissent des perturbations. «Cet incident technique mondial affecte principalement les points d’enregistrement et d’information des passagers», précise le gestionnaire Aena, qui précise effectuer certaines opérations «à l’aide de systèmes manuels» en attendant que cette panne soit réglée.

En Allemagne, l’aéroport international de Berlin (BER) est tout simplement bloqué ce vendredi matin, entraînant la suspension du service aérien. «Il y a des retards dans l’enregistrement et le service aérien a dû être suspendu jusqu’à 10 heures», a indiqué une porte-parole de l’aéroport à l’AFP. Plusieurs vols au départ et à l’arrivée à l’aéroport berlinois ont été annulés dans la matinée, alors que les autres aéroports allemands, dont les principaux Francfort et Munich, n’ont pas fait état de perturbations.

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair, première d’Europe en nombre de passagers transportés, ainsi que l’aéroport londonien d’Heathrow, premier aéroport européen, comptaient aussi parmi les compagnies et sites touchés, même si les vols restent pour l’instant opérationnels.