ONDA: 500 millions de dirhams pour l’extension de l’aéroport Fès Saïs

L’Office national des aéroports (ONDA) a lancé, ce vendredi 6 septembre, une consultation en vue de la réalisation des études architecturales et le suivi des travaux d’extension et de réaménagement des installations terminales de l’aéroport Fès Saïs.

Le projet vise à doter la plateforme aéroportuaire de Fès par les infrastructures et les installations techniques nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de l’activité aérienne sur ce site, lit-on dans le document accompagnant l’appel d’offres de l’ONDA.

Le projet comprend un terminal passagers d’une superficie d’environ 46.000 m², y compris l’extension. Le terminal sera composé de deux niveaux. Un niveau sous-sol étalé sur une surface de 13.590 m², abritant le système de tri bagage, les locaux techniques, les locaux support de tri bagage dont 6.645 m² sont déjà existantes, et 6.945 m² dédiés à l’extension.

Le niveau zéro (rez-de-chaussée 0) sera étalé quant à lui sur une surface de 32.150 m² (dont 13.900 m² sont déjà présents), 11.500 m² sont destinés à l’extension et 4.930 m² sont à démolir et reconstruire. Cette composante comprend un hall de départ et arrivée, des comptoirs d’enregistrement, un poste d’inspection filtrage (PIF) international et domestique, des bureaux compagnies et sous-traitants, des bureaux assistance au sol, un contrôle de police au départ (émigration et immigration) international et domestique, des salles d’embarquement international et domestique, un contrôle sanitaire, salle de livraison de bagages et contrôle douanes.

Le Maroc entend porter la capacité d’accueil de ses aéroports à 80 millions de passagers par an à l’horizon 2035, au lieu de 40 millions actuellement, à la faveur de projets d’extension et de rénovation de plusieurs aéroports. Les appels d’offres relatifs à l’extension des aéroports de Marrakech, Agadir et Tanger ont déjà été lancés, à l’initiative de l’ONDA. Ces projets s’inscrivent dans le cadre des préparatifs du Royaume pour l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030.